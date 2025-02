O primeiro -ministro Narendra Modi se encontrará com Elon Musk durante sua visita aos Estados Unidos e a entrada de Starlink no mercado do sul poderá ser discutida durante a reunião, Reuters Ele informou, citando duas pessoas familiarizadas com os planos.

O Sr. Musk provavelmente celebrará uma reunião com o primeiro -ministro Modi e o governo indiano espera que eles possam incluir planos de Starlink para iniciar os serviços de banda larga de satélite na Índia, de acordo com o relatório que cita duas fontes, que não queriam ser nomeadas como o Os planos são privados. .

Starlink quer iniciar operações na Índia. O governo indiano apoiou a idéia do Sr. Musk de que o espectro deve ser atribuído em vez de ser leiloado. No entanto, o aplicativo de licença Starlink ainda está sendo revisado.

“Musk concorda em garantir as preocupações de segurança da Índia, que incluem dados da loja localmente”, disse uma das fontes para Reuters.

Uma recepção quente no inverno frio! Apesar do clima frio, a diáspora indiana em Washington DC me recebeu com uma recepção muito especial. Minha gratidão a eles. pic.twitter.com/h1lxwaftc2 – Narendra Modi (@Narendramodi) 13 de fevereiro de 2025

No início de dezembro, Musk anunciou que a Internet Starlink Satellite estava inativa na Índia depois que as autoridades confiscaram dois dos dispositivos da empresa, um em uma zona de conflito armado e outro em um ataque de contrabando de drogas, de acordo com o relatório da Reuters. Não ficou claro se a entrada de Tesla na Índia debater entre o primeiro -ministro Modi e Musk, informou a Reuters, citando Fuentes. No entanto, é provável que o aumento no fornecimento dos componentes dos veículos elétricos indianos seja discutido durante a reunião.

O primeiro -ministro Modi se reunirá com o presidente dos EUA, Donald Trump, durante sua visita de dois dias aos Estados Unidos. O primeiro -ministro Modi viaja para os Estados Unidos depois de concluir sua visita de três dias à França. Esta será a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos da inauguração do segundo mandato presidencial do presidente Donald Trump.