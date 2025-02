O primeiro -ministro de Telangana analisa as obras da ponte de Miralam Tank, outros projetos

O primeiro -ministro A. Revanth Reddy pediu às autoridades de desenvolvimento urbano que acelerassem o processo da ponte que está sendo carimbada no cabo que está sendo construído no tanque Miralam.

Em uma reunião de revisão com a administração municipal e os funcionários do GHMC no sábado, o Sr. Revanth Reddy ordenou que os funcionários concluíssem o relatório detalhado do projeto para o projeto dentro de 90 dias. Também deu um prazo de 30 meses para concluir a construção da ponte.

Ele imaginou que a ponte foi desenvolvida como o destino mais proeminente da cidade. Ele se dirigiu aos funcionários para projetar os arredores da ponte levando em consideração as crianças. As autoridades apresentaram três propostas para a construção da ponte de 2.425 quilômetros.

O Sr. Revanth Reddy também emitiu instruções para uma leitura mais profunda das novas propostas de alta passagem para a cidade. Ele também fez várias sugestões sobre a extensão da estrada e pediu às autoridades que viessem informações abrangentes em dois dias.