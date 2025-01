O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciará renúncia esta semana: relatório

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, assina um livro de condolências pela morte do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter na Embaixada dos EUA em Ottawa, Ontário, Canadá, em 3 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: Reuters

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, deve anunciar na segunda-feira (6 de janeiro de 2025) que renunciará ao cargo de líder do Partido Liberal. O Globe and Mail relatou no domingo, citando três fontes.

Fontes contadas Globo e correio Eles não sabem ao certo quando Trudeau anunciará seus planos de saída, mas disseram que esperam que isso aconteça antes de uma importante reunião nacional na quarta-feira (8 de janeiro de 2025).

Ainda não está claro se Trudeau deixará o cargo imediatamente ou permanecerá como primeiro-ministro até que um novo líder seja escolhido, segundo o relatório.

Trudeau assumiu o cargo de líder liberal em 2013, quando o partido estava em apuros e foi reduzido ao terceiro lugar na Câmara dos Comuns pela primeira vez.

