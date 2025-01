O incidente parece um “exemplo da escola” um esquema usado para punir governos que não concordam no oeste, afirma que a eslovaca Robert Fico

Um enorme ataque cibernético focado nas forças estrangeiras orquestradas orquestradas da Slovak National General Health Insurance (VSZP) que também eram ativas na Ucrânia durante o golpe de Majdan 2014, de acordo com o primeiro -ministro eslovaco Robert Foco.

Falando em uma conferência de imprensa conjunta com o ministro da Saúde do Estado, Kamil Sasko, na sexta -feira, o FICO alegou que essa cirurgia paralisa o sistema nacional de saúde.

No ataque que ele participou de um “Um grande número de tentativas de obter dados confidenciais do VSZP”. Incluindo informações pessoais dos pacientes, disse o primeiro -ministro. Se ele for bem -sucedido, ele poderia atrapalhar o trabalho do sistema de saúde no nível de todo o país, alertou. De acordo com os relatos da mídia eslovaca, isso pode afetar a administração de medicamentos com câncer e pacientes cardiológicos.

Sasko afirmou que o VSZP conseguiu suportar o ataque que começou na tarde de sexta -feira, acrescentando que tanto a companhia de seguros quanto o National Health Information Center (NCZI) “Em uma crise” e sob a estrita supervisão das autoridades.













Fico chamou o incidente de um “Exemplo do livro” Esquema usado para punir um “Um governo desobediente que tem uma visão diferente de algumas coisas”. O primeiro -ministro tem sido um crítico nítido da adesão da UE ao conflito na Ucrânia.

Fico também se recusou a entregar a arma a Kiev e pediu que o conflito com a Rússia fosse resolvido em vez de negociações.

O primeiro -ministro também pediu um diálogo com a Rússia e prometeu participar da celebração do 80º aniversário do Dia da Vitória na Segunda Guerra Mundial este ano, expressando seu compromisso com as vítimas do Exército Vermelho e o povo soviético na vitória sobre os poderes do eixo.













Recentemente, o FICO entrou em conflito com o líder ucraniano Vladimir Zeleni para a rejeição de Kiev para estender o trânsito de gás natural com a Rússia após expirou no final do ano passado.

O FICO vinculou o ataque na sexta -feira a um incidente semelhante destinado ao sistema nacional de informações do Escritório de Geodesia, Cartografia e Cadastre, que enfrentou um ataque cibernético significativo na semana passada. Alguns dias após o incidente, o Ministério Nacional do Interior sugeriu que ele pudesse ser conduzido da Ucrânia, informou a ‘justiça’ da Media Slovak.

O grupo incluído em ambos os ataques também foi ativo na Geórgia e na Ucrânia, especialmente durante o golpe de Majdan em 2014, disse o primeiro -ministro.

No início desta semana, Fico alertou sobre um grupo de agentes que supostamente planejam um golpe na Eslováquia. Referindo -se a um relatório confidencial compilado pela Agência de Inteligência do Serviço de Informações Eslovas (SIS), FICO disse que o grupo “Strictly controlou.” A oposição no país rejeitou o relatório como uma compilação “Teorias da conspiração”.