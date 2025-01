O primeiro-ministro entrega as chaves dos apartamentos recém-construídos a 1.675 moradores de favelas

O primeiro-ministro Narendra Modi entregou na sexta-feira as chaves dos apartamentos recém-construídos para moradores de favelas em Ashok Vihar, no noroeste de Delhi, a 1.675 beneficiários. Durante a cerimônia, Modi mencionou que morou na região durante a Emergência.

Lembrando a emergência

“Naquela época (da emergência), eu residia em Ashok Vihar. É por isso que as memórias voltam sempre que venho aqui”, disse o ministro-chefe ao dirigir-se aos beneficiários no parque distrital de Ashok Vihar.

Durante o evento, vários beneficiários do projeto de reabilitação in situ de favelas do Swabhiman Apartment foram chamados ao palco e presenteados com chaves simbólicas de papelão.

O projecto de reabilitação é semelhante ao da extensão Kalkaji, no sudeste de Deli, que Modi inaugurou em Novembro de 2022, antes das eleições municipais vencidas pelo Partido Aam Aadmi.

Quando Manjoor Shah se mudou do distrito de Madhubani, em Bihar, para Delhi, ele não imaginava ter uma casa na capital. “Agora o interesse foi cumprido. (O desejo já foi cumprido)”, disse ele após interagir com o ministro-chefe e receber as chaves.

Shah, que ganha a vida tecendo esteiras, disse que ele e sua família ficaram felizes quando Modi os chamou de “residentes de Ashok Vihar”.

De acordo com o esquema, o governo gasta ₹ 25 lakh na construção de um apartamento, com os beneficiários elegíveis pagando menos de 7% do valor total, totalizando ₹ 1,42 lakh como contribuição nominal e ₹ 30.000 para cinco anos de manutenção.