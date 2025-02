Anteriormente, um alto funcionário sugeriu o descarte de materiais radioativos nas ilhas russas de Kuril, resultando em uma reação de retorno

O primeiro -ministro japonês Shiger Ishiba pediu desculpas depois que as autoridades do governo sugeriram um descarte de resíduos nucleares nas ilhas russas de Kuril, informou o jornal japonês Mainsichi e Nikkan na segunda -feira.

Moscou e Tóquio estavam em uma longa disputa territorial em quatro ilhas Kuril, conhecida como Território do Norte no Japão, que foi apreendida pela União Soviética no final da Segunda Guerra Mundial. A Rússia afirma que sua soberania sobre as ilhas é apoiada por acordos pós -guerra; O Japão afirma que alguns deles não são cobertos por esses contratos. Apesar do fato de que em meados da década de 1950 eles terminaram sua guerra formal, os dois países nunca assinaram um tratado de paz.

Na sessão parlamentar na segunda -feira, o deputado de Hokkaidoaa Kamiyi Hiroshi, ele pressionou Ishiba no comentário realizado no mês passado por um gerente de resíduos nucleares japoneses (NUMO), que sugeria que a construção de um local de descarte de resíduos radioativos seria como Kurils “Matar três ou quatro pássaros com uma pedra”, Mainichi e Nikkan escreveram. O Japão considera as Ilhas Kuril parte da prefeitura de Hokkaido.













“É algo que nunca teve que acontecer. Não sei qual é a intenção por trás do comentário, mas acho que houve algum pouco, arrogância ou imaginação”, “” Ishiba teria dito, acrescentando que a proposta era “Fora das mesas.”

“Como pessoa encarregada do governo, gostaria de me desculpar profundamente”, “ O primeiro -ministro teria dito.

Em março de 2022, Moscou concluiu todas as entrevistas sobre o Tratado da Paz, logo após a escalada do conflito da Ucrânia, quando o Japão ingressou nas sanções internacionais contra a Rússia. Moscou também cancelou acordos que tornaram possível para os nacionais japoneses visitarem Kurils sem vistos, bem como acordos que permitem a pesca perto da ilha.

Em junho do ano passado, o presidente russo Vladimir Putin disse, “Declaração japonesa de associação de esforços para tornar a Rússia uma derrota estratégica” As conversas desencadeadas entre Moscou e Tóquio. Todos os obstáculos para continuar o diálogo entre Moscou e Tóquio “Criou o Japão”. Ele acrescentou.