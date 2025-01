O primeiro -ministro Modi atinge Kejriwal sobre o comentário de ‘envenenamento por Yamuna’, diz que Delhi não perdoa os pecadores

Batendo a AAP suprema Arvind Kejriwal por seus comentários de que “Veneno” está se misturando em Yamuna, o primeiro -ministro Narendra Modi (29 de janeiro de 2025) disse que teme sua derrota nas pesquisas de Délhi.Pessoas de AAP-da“Eles me deixaram desesperado.

Indo a uma reunião pública em Kartar Nagar no período anterior às pesquisas da Assembléia de 5 de fevereiro, ele também comparou os líderes da AAP com o assassino em série Charles Sobhraj, que ganhou notoriedade para enganar as pessoas.

“Aqueles que construíram ‘Sheesh Mahal‘E aqueles que saquearam dinheiro público que valem contas de rúpias nunca podem pensar no bem -estar dos pobres. É por isso que as mentiras estão se espalhando em Delhi. Essas pessoas da AAP-DA falam tão inocência que as pessoas estão presas “, disse Modi.

“É possível que você tenha ouvido falar de Charles Sobhraj, ele era um bandido conhecido. Ele era um especialista em enganar pessoas com inocência de que toda vez que as pessoas eram enganadas por ele. É por isso que é preciso permanecer cauteloso com essas pessoas com essas pessoas” , disse. .

Delhi deixou claro que agora as desculpas, falsas promessas, bem como “saques e mentiras” do governo de “AAP-da” que eles não funcionarão, disse o primeiro-ministro Modi, ao mesmo tempo que faz um chamado fervoroso aos eleitores para dar a ele o oportunidade de servir depois. 25 anos de Governos do Congresso e AAP.

Ao deixar a AAP, Modi disse que, durante as duas últimas eleições, o partido solicitou votos sobre a promessa de limpar o Yamuna e agora diz que o problema não produz votos.

“Isso é fraude e vergonha. Eles querem fazer as pessoas lutarem pela água e querem que Purvanchalis seja a oferta de Chhathi Maiya cercada por lixo”, disse ele.

A AAP cometeu um “pecado” que a história, o povo de Haryana e o país não esquecerá.

“Um ex-CM fez acusações maliciosas contra o povo de Haryana. AAP-DA teve desesperadamente devido ao medo da derrota. Haryana é diferente de Delhi? Eles não têm filhos e parentes em Delhi? Seu próprio povo?” atingindo o Sr. Kejriwal.

Ele disse que o povo de Delhi, primeiro -ministro Modi, diplomatas em embaixadas e juízes que permanecem na capital nacional bebem a mesma água em Haryana.

“Alguém pode pensar que para envenenar Modi, o Haryana BJP tem veneno misto na água? O que você está dizendo? É no caráter dos índios que perdoa erros, mas nem Delhi nem a Índia perdoam os pecados cometidos com uma má intenção”. disse.

O Sr. Kejriwal alegou que o BJP está tentando manter o povo de Delhi sede enquanto se rende à “política suja”.

“O povo do BJP em Haryana está misturando veneno na água e o envia para Delhi. Se as pessoas em Delhi bebem essa água, muitas morrerão. Pode ser algo mais desagradável do que isso”, disse o chefe da AAP em X.

Na terça -feira, a Comissão Eleitoral solicitou evidências objetivas de Kejriwal para corroborar sua acusação e o lembrou de disposições legais sob as quais se pode ser condenado à prisão por até três anos por fazer declarações “travessadas” contra a integração nacional e a harmonia pública.

Modi elogiou a grande participação em sua manifestação e apontou que hoje era um dia útil.

“Isso mostra o humor de Délhi e é uma indicação do mandato. Delhi agora diz que desculpas, falsas promessas e o despojo e o AAP-do Jhooth não funcionarão. O povo de Delhi quer um governo motor duplo que funciona simultaneamente no poço -O desenvolvimento e o desenvolvimento de Delhi “, disse ele.

“O povo de Délhi quer um governo que construa casas, modernize a capital nacional e transporta água da torneira para cada casa, liberando -as da máfia do petróleo. Tudo Delhi diz que 5 de fevereiro Ayegi, AAP-da Jayegi, BJP Ayegi“(Ao chegar em 5 de fevereiro, a AAP-DA Will e o BJP virão)”, acrescentou.

Modi disse que o BJP prometeu trazer esquemas que beneficiarão todas as seções.

“Quando um governo do BJP for formado, todas as promessas feitas às pessoas pelo partido serão cumpridas para que seja a tempo, essa é a garantia de Modi. A garantia de Modi significa a garantia de cumprir uma garantia”, afirmou.

Modi disse que milhões de índios estão trabalhando dia e noite com a resolução de construir um ‘vksit bharat’ e que é importante que a capital daquele país se torne uma cidade modelo.

“Este é o século 21 e seus 25 anos se passaram. Os primeiros 14 anos do século 21 que você viu … o governo do Congresso e, por 11 anos, você viu o governo da AAP-DA, mas os problemas de Délhi foram Fique (sem resolver).

“Quando se trata de Delhi, alguém governou por 14 anos e alguém de 11 anos, mas continua sendo os mesmos engarrafamentos, as mesmas ruas quebradas, problemas de poluição e água potável. Quem pode tirar as pessoas de tais circunstâncias.

O primeiro -ministro Modi instou as pessoas a lhe dar uma chance.

“Vou cuidar de você como membro da família, seu sonho será o meu sonho e farei todos os esforços para cumprir seus sonhos. O BJP tem um histórico de cumprir suas promessas”, disse ele.