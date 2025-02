O primeiro -ministro Modi conhece Pichai que dura na França, discute ‘a transformação digital da Índia’

O primeiro -ministro Narendra Modi conhece o CEO do Google, como Pichai em Paris, em 12 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: PTI

O primeiro -ministro Narendra Modi se reuniu com o CEO do Google, Sussian Pichai, independentemente da cúpula de ação da IA ​​em Paris, onde eles discutiram as “oportunidades incríveis” que a IA trará para a Índia.

O CEO da Indian-Origin Alphabet Inc. também discutiu como o Google e a Índia podem trabalhar juntos na “transformação digital” do país.

Na terça -feira (11 de fevereiro de 2025), o primeiro -ministro Modi co -presidiu a cúpula de ação de inteligência artificial, juntamente com o presidente francês Emmanuel Macron, em Paris.

“Prazer em se encontrar com o primeiro -ministro @Narendramodi hoje enquanto estiver em Paris para a cúpula de ação da IA. Discutimos as incríveis oportunidades que a IA trará para a Índia e maneiras pelas quais podemos trabalhar em estreita colaboração na transformação digital da Índia”, Sr. Pichai publicou em X junto com imagens.

A última reunião entre o primeiro -ministro Modi e o Sr. Pichai foi em setembro de 2024 em Nova York. O primeiro -ministro estava nos Estados Unidos para participar da cúpula da Quad Leaders, organizada pelo presidente Joe Biden em Wilmington, Delaware.

A sessão plenária do Mega na terça -feira foi presidida pelo primeiro -ministro Modi e pelo presidente francês Emmanuel Macron em Paris.

Na terça -feira, no La Cumbre, o primeiro -ministro Modi apresentou um forte argumento para os esforços coletivos para estabelecer uma estrutura global para a inteligência artificial (IA) baseada em código aberto que melhora a confiança e a transparência e está livre de viés.

Ele também disse que a tecnologia deve estar enraizada no ecossistema local para ser eficaz e útil.

O primeiro -ministro Modi disse que a IA está mudando de política, economia, segurança e sociedade e está “escrevendo o código para a humanidade neste século”.

“Estamos no início da idade da IA ​​que moldará o curso da humanidade”, disse ele.