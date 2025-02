O primeiro -ministro Modi deve falar com Trump, refutar a acusação de que os Estados Unidos estavam prestes a dar US $ 21 milhões para aumentar a participação dos eleitores: Congresso

A briga política sobre fundos da USAID de US $ 21 milhões para a participação eleitoral na Índia continuou até sábado (22 de fevereiro de 2025), com o Congresso citando um relatório da mídia dos EUA. como. Financiamento de outras agências desse tipo na Índia. O partido também acrescentou que o primeiro -ministro Narendra Modi deve “conversar com seu amigo, o presidente dos Estados Unidos, Trump e refutar fortemente a acusação”.

O líder do Congresso, Pawan Khera, em comunicado, disse que, embora o BJP e seus aliados “se apegam desesperadamente a provar de alguma forma sua acusação de” intervenção profunda e “estrangeira” em relação à “narrativa de fundos da USAID de US $ 21 “,” Várias mídias indianas revisaram a reivindicação como falsa. Washington Post Isso “não encontrou evidências de que US $ 21 milhões foram gastos para a participação eleitoral na Índia ou para qualquer outro propósito”.

Chamando em Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) e BJP e “criminosos usuais” de fazer narrativas falsas e espalhar mentiras, questionou quem realmente se beneficiou do dinheiro da USAID

“Já damos casos como a USAID iniciou a campanha sem dinheiro da Índia em outubro de 2016, um mês antes do PM Modi anunciar o desastre de desmonetização. Até o muito exagerado Swachh Bharat Abhiyan por Modi Ji tem um selo da USAID. Se o governo de Modi considera a USAID Talia, por que ele se associou a eles à missão Swachh Bharat, onde trabalhou com o GoI em 73 cidades? Por que o governo de Modi pediu ao governo dos EUA “várias vezes” para obter ajuda da Covid-19 por um valor de mais de US $ 100 milhões em 2021? “

Khera fez processos feitos pelo Congresso no dia anterior, pois solicitou ações legais contra o “RSS-BJP e todos os seus atores do ecossistema” para espalhar mentiras.

O BJP acusou o Congresso de usar influência externa no processo eleitoral da Índia, uma vez que o Departamento de Eficiência do governo do governo Trump (DOGE) anunciou em 16 de fevereiro que “cancelou” os fundos de US $ “US $ 21 milhões para participação na votação na Índia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou essa alegação dizendo que os fundos de US $ 21 milhões para a Índia para a ‘participação dos eleitores’ eram um esquema de “suborno”, pois ele continuou a atacar a administração anterior de Biden em ajuda financeira agora cancelada .

“US $ 21 milhões para participação eleitoral na Índia. Por que nos preocupamos com a participação da Índia? Temos problemas suficientes. Queremos nossa própria participação ”, disse Trump.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores (MEA), Randhir Jaiswal, descreveu o financiamento da USAID como “profundamente preocupante” que gerou preocupações sobre a interferência estrangeira nos assuntos internos da Índia.

(Com entradas PTI)