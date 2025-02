O primeiro -ministro Modi homenageia a contribuição de Marselha para a luta pela liberdade da Índia, lembra a “fuga corajosa” de Veer Savarkar “

O primeiro -ministro Narendra Modi, ao chegar a Marselha, prestou homenagem ao histórico “significado” da cidade na luta pela liberdade da Índia, lembrando a tentativa de “fuga corajosa” de “desviar” Savarkar e agradecer aos franceses que apoiaram os franceses que apoiaram ele durante o seu perigo.

Em uma publicação sobre X, ele escreveu: “Ele desembarcou em Marselha. Na busca pela liberdade da Índia, esta cidade tem um significado especial. Foi aqui onde o grande Veer Savarkar tentou uma fuga corajosa. Eu também quero agradecer ao Pessoas de Marselha e ativistas franceses da época que exigiam que não fossem entregues na custódia britânica.

A cidade de Marselha ocupa um lugar especial na luta pela liberdade da Índia, pois foi aqui que Veer Savarkar, um dos combatentes da liberdade da Índia, fez uma tentativa corajosa de escapar da custódia britânica. De acordo com o site do governo, Amrit Mahotsav.nic.in“Veer Savarkar foi preso em Londres em 1910 em relação ao caso da conspiração de Nasik. Quando ele foi levado de barco para a Índia para julgamento, de Marselha, Savarkar pulou no mar e nadou para a costa francesa, desafiando o tiro do tiro do tiro do navio.

Ele foi preso em Marselha pela polícia britânica. O governo francês protestou contra essa prisão em solo francês para o Tribunal Internacional de Haia. Isso levou a Veer Savarkar e outros combatentes da liberdade indiana à fama em todo o mundo.

Anteriormente, o primeiro -ministro Narendra Modi e o presidente francês Emmanuel Macron chegaram a Marselha antes de seus compromissos na cidade.

Em Marselha, eles visitarão o Projeto Internacional de Reatores Experimentais Thermonuclear (ITER), uma importante colaboração internacional em pesquisa de fusão nuclear. Em uma homenagem aos laços históricos, o primeiro -ministro também visitará o cemitério da guerra de Mazares para honrar soldados indianos que sacrificaram suas vidas nas guerras mundiais.

Enquanto isso, o primeiro -ministro Modi foi ao fórum do CEO em Paris. Em uma publicação sobre X, ele escreveu: “O Fórum do CEO da Índia-France desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos laços econômicos e na promoção da inovação. É satisfeito ver os líderes empresariais de ambas as nações colaborarem e criar novas oportunidades nos principais setores.

Falando no evento, o primeiro -ministro Modi disse: “Isso é mais do que um evento comercial: é uma convergência das mentes mais brilhantes da Índia e da França. Você está adotando o mantra de inovação, colaboração e elevação, promovendo o progresso com o objetivo.

Ele também enfatizou a profunda confiança e compartilhou valores entre a Índia e a França, citando valores democráticos, inovação e servindo as pessoas como os pilares de sua amizade.

“A Índia e a França não estão apenas conectadas por valores democráticos. Confiança profunda, inovação e serviço das pessoas são os pilares de nossa amizade. Nosso relacionamento não se limita apenas às nossas duas nações. Juntas, estamos fornecendo soluções para problemas globais”, acrescentou PM Modi.

Enquanto isso, o primeiro -ministro Modi também co -marcou a cúpula de ação da IA ​​com o presidente francês Emmanuel Macron, em Paris. A cúpula de uma semana culminou em um segmento de alto nível com a participação de líderes globais, líderes políticos e especialistas do setor.