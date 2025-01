O primeiro-ministro palestino insta a comunidade internacional a rejeitar a lei israelense que desafia a existência da UNRWA

Ancara – O primeiro-ministro palestino, Mohammad Mustafa, na quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, instou a comunidade internacional a rejeitar todas as leis israelenses contra a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA).

“A lei israelita que proíbe a UNRWA mina os direitos palestinianos e uma solução de dois Estados, e destrói as esperanças de paz”, disse Mustafa numa conferência internacional em Oslo, Noruega, sobre os esforços para pressionar por uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano.

Em Outubro, o Knesset, o parlamento de Israel, aprovou uma lei que proibia a UNRWA de operar e que acabaria por afectar o trabalho da agência em Gaza, na Cisjordânia ocupada e em Jerusalém Oriental.

 Arquivos – O chefe da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA) apelou no domingo, 3 de novembro de 2024, a esforços conjuntos para chegar a um acordo para acabar com a incursão de Israel em Gaza, em vez de se concentrar na proibição da agência da ONU.

A ONU considera Gaza e a Cisjordânia territórios ocupados. O direito internacional exige que as potências ocupantes aprovem e facilitem programas de ajuda e garantam alimentos e cuidados médicos.

O Primeiro Ministro Mustafa disse que a Faixa de Gaza precisa de um governo responsável, capaz de curar as feridas do povo palestino e reintegrar o território sob a autoridade do governo palestino.

“Expressamos a nossa disponibilidade para assumir plenamente as nossas responsabilidades em Gaza e a nossa vontade de implementar a Resolução 2735 da ONU”, acrescentou.

Em 10 de junho, o Conselho de Segurança da ONU adotou uma resolução elaborada pelos EUA apoiando a proposta do presidente dos EUA, Joe Biden, de um cessar-fogo em Gaza.

 Ataques aéreos militares israelenses contra a Faixa de Gaza, Palestina

Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Noruega disse que a conferência de Oslo seria realizada no âmbito da Parceria Global para a Implementação da Solução de Dois Estados e seria presidida pelo Ministro das Relações Exteriores, Espen Barth Eide.

Mais de 80 países e organizações participaram, incluindo o Coordenador Especial das Nações Unidas para o Médio Oriente, Tor Wennesland, e o Comissário-Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini.

A conferência de Oslo é a terceira reunião de acompanhamento desde que a aliança global foi lançada em Setembro. As reuniões anteriores foram realizadas na Arábia Saudita e em Bruxelas.

A conferência realiza-se no meio da guerra genocida de Israel em Gaza, que já matou mais de 46.600 pessoas, a maioria mulheres e crianças, desde 7 de outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU apelar a um cessar-fogo imediato. (formiga)