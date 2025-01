O primeiro-ministro visitará Paris no próximo mês, anuncia o presidente francês

O primeiro-ministro Narendra Modi visitará Paris no próximo mês em uma visita bilateral e também participará da Cúpula de Ação de Inteligência Artificial, anunciou o presidente francês Emmanuel Macron na sexta-feira (10 de janeiro de 2024).

“A França sediará a AI Summit nos dias 11 e 12 de fevereiro, uma cúpula para a ação. Esta cimeira permitir-nos-á realizar um debate internacional sobre inteligência artificial. O primeiro-ministro Modi estará lá imediatamente após a sua visita de Estado ao nosso país, o que nos permitirá dialogar com todas as potências da IA, os EUA, a China e nações importantes como a Índia, que tem um papel a desempenhar, bem como com os Estados do Golfo. “Macron disse em Paris.

O hindu informou na semana passada que dois mega acordos de defesa no valor combinado de mais de US$ 10 bilhões, 26 caças Rafale-M e três submarinos adicionais da classe Scorpene para a Marinha, estão sendo finalizados para possível anúncio e conclusão durante a visita. Em preparação para o anúncio dos dois acordos, espera-se que sejam apresentados ao Comité do Gabinete de Segurança (CCS) para aprovação nas próximas semanas.

As edições anteriores da cimeira sobre IA foram realizadas no Reino Unido em novembro de 2023 e na Coreia do Sul em maio de 2024. Na próxima edição, a França afirmou que a reunião se concentrará em ações concretas para garantir que o setor global de IA possa impulsionar benefícios sociais, resultados económicos e ambientais no interesse público. A cimeira abordará cinco temas principais: IA no interesse público, futuro do trabalho, inovação e cultura, confiança na IA e governação global da IA.

A Índia está em negociações com a França para o desenvolvimento conjunto de um motor aeronáutico de 110 KN para a aeronave de quinta geração, Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), que está na prancheta e a pelo menos uma década do lançamento do protótipo. No entanto, as autoridades disseram que ainda há questões a serem resolvidas.