O primeiro movimento de Trump Anti -Lorder em todo o mundo

O governo de Trump dá o primeiro passo contra o aborto no cenário mundial. Com o cabo diplomático, o ministro das Relações Exteriores Marco Rubio encomendou a missão dos EUA para informar todos os países sobre a intenção de cair no “consenso de Genebra”. É um pacto global contra o aborto que o magnata lançou no primeiro mandato e patrocinou seis países (Estados Unidos, Brasil, Egito, Hungria, Indonésia e Uganda). A iniciativa da qual Joe Biden se aposentou. O político escreve, que recebeu uma cópia da diretiva.

