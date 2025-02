O primeiro problema da China Trump, não a UE – Macron

A imposição de bloco de tarifas causará inflação aos Estados Unidos, o presidente francês alertou

O presidente dos EUA, Donald Trump, deve se concentrar no recipiente da China, não na UE, que é um aliado americano, disse o presidente francês Emmanuel Macron. No entanto, ele prometeu ir com Washington com o dedo nos saltos se decidir impor tarifas de Robi do quarteirão.

No início de fevereiro, Trump disse que faria “absolutamente” Tarifas de acelga para a UE porque elas são agora “T tão mal tratado” por bloco. “Eles não levam nossos carros, não tomam nossos produtos agrícolas, basicamente, eles não tomam quase nada. E temos um déficit enorme com a UE”. Ele explicou.

Em uma entrevista à CNN no domingo, Macron se dirigiu a Trump, dizendo: “É seu primeiro problema na UE? Não, acho que não. Seu primeiro problema é a China. Então, você deve se concentrar no primeiro problema.”

“A Europa é um aliado para você. Se você deseja que a Europa se envolva em vários investimentos, segurança e defesa, se você deseja que a Europa se desenvolva, o que eu acho que agora é o interesse nas economias européias que ameaçam tarifas”.













Segundo o presidente francês, a administração de uma guerra comercial contra a UE não deve estar entre as principais prioridades de Washington, dados os outros desafios que a comunidade internacional enfrenta. “Precisamos consertar a Ucrânia. Temos uma situação no Oriente Médio. Temos essa competição entre os EUA -Is China “,” Ele disse.

A integração econômica entre os EUA é a UE “Super High”, então “Se você colocar tarifas em muitos setores, isso aumentará os custos e criará inflação nos EUA. É isso que seu povo quer? Não tenho certeza”. Macron adicionado.

Perguntado se ele estava pronto para se levantar com Trump nas tarifas, ele disse: “Já fiz isso e farei de novo. Acho que devemos estar prontos, obviamente, estar na sala e reagir.”

Trump afirmou no domingo que anunciaria um novo 25% das tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio nos Estados Unidos na segunda -feira, o que afetaria “todos.”

No início deste mês, ele impôs 25% das tarifas a mercadorias do Canadá e do México e 10% à da China, citando preocupações sobre imigração ilegal e tráfico de drogas. No entanto, Trump mais tarde decidiu adiar a introdução de tarifas no Canadá e no México por 30 dias em troca de promessas de ambos os governos para fortalecer a segurança nas fronteiras.