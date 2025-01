O primeiro trem Vande Bharat da J&K completa seu Katra para Srinagar Test Tour Tour

Anos de árduo trabalho e dedicação, e algumas maravilhas da engenharia mais tarde, o sonho da conectividade ferroviária da rota de julgamento da Caxemira.

O trem, em sua primeira turnê de teste, chegou à estação de Srinagar, na área de Nowgam, nos arredores da cidade de Katra, em Jammu. Ele chegou a Jammu na sexta -feira.

Quando Vande Bharat Express chegou à estação às 11h30, ele foi recebido com slogans e louvores às ferrovias indianas.

Vande Bharat Express completa seu primeiro teste na ponte Chenab Em um momento histórico para as ferrovias indianas, o trem Vande Bharat concluiu com sucesso seu primeiro teste na mais alta ponte ferroviária do mundo. O trem, que saiu ontem da estação de trem Jammu, chegou à estação de Katra antes de embarcar em sua viagem histórica nesta manhã. O trem Vande Bharat passou pela maravilha da engenharia: a ponte Chenab, uma estrutura icônica que se destaca como a mais alta ponte ferroviária do mundo. | Crédito de vídeo: The Hindu

Um grande número de pessoas e funcionários ferroviários estava esperando o trem da manhã, muitos deles carregando guirlandas para receber oficiais a bordo do trem.

Após uma breve estadia na estação, o trem mudou -se para a estação de Budgam para concluir seu passeio de teste.

“A primeira prova de Vande Bharat entre Katra e Caxemira foi concluída com sucesso”, disse um funcionário.

O trem é especialmente projetado para operar sem problemas nas condições de inverno desafiadoras de Jammu e Caxemira.

Cerimônia de despedida

O primeiro-ministro Narendra Modi deve impedir o trem de Katra, uma vez que o comissário de segurança ferroviária deu o sinal verde para operar o serviço de trem na seção Katra-Baramulla. A data da cerimônia de despedida ainda não foi anunciada.

As ferrovias completaram 272 quilômetros do projeto Udhampur-Srinagar-Baramulla Railla (USBRL).

De acordo com as autoridades ferroviárias, o Conselho de Ferrovias, em 8 de junho do ano passado, apresentou um trem Vande Bharat Express especialmente projetado para operar sem problemas nas condições desafiadoras de inverno de Jammu e Caxemira para a próxima rota ferroviária de Katra-Srinagar. O trem incorpora características especiais relacionadas ao clima.

Características especiais

Comparado aos outros 136 trens Vande Bharat Express que circulam em diferentes partes do país, este trem possui vários recursos adicionais para enfrentar os desafios operacionais e as necessidades dos passageiros nas condições climáticas extremas de Jammu e Caxemira.

Inclui sistemas de aquecimento avançado que evitam o congelamento dos tanques de água e bioinodor, fornecem ar quente para o sistema de vácuo e garantem o funcionamento ideal do sistema de freio de ar para operação de fluido, mesmo em temperaturas abaixo de zero.

O trem também possui elementos de aquecedor integrados no para -brisa para descongelar automaticamente o vidro de vigilância frontal do motorista, garantindo uma visibilidade clara nas condições difíceis de inverno.

Além dessas características relacionadas ao clima, inclui todos os outros confortos dos trens de Vande Bharat existentes: carros de ar condicionado, portas automáticas, plugues de carga móveis e semelhantes.

Ao melhorar a conectividade do vale da Caxemira com a Rede Ferroviária Nacional, este trem simboliza o compromisso da Índia em fechar as lacunas geográficas e econômicas, disseram autoridades.

A aprovação do comissário de segurança ferroviária marca um passo significativo para a conclusão do projeto USBRL de 272 quilômetros, cujo objetivo é conectar o vale da Caxemira à rede ferroviária mais ampla da Índia.

Vários ensaios

Durante o mês passado, a Indian Railways realizou seis testes em várias seções da estrada, incluindo marcos cruciais, como a primeira ponte ferroviária do país, a ponte Anji Khad e a icônica ponte de arco sobre o rio Chenab em Kauri. .

A Ponte Anji Khad, uma parte fundamental do projeto USBRL, é uma conquista de engenharia, com um único pilão que sobe 331 metros acima do leito do rio. O pilão, que levou vários anos para ser construído, agora sobe 191 metros acima do nível de suas fundações.

Com um comprimento total de 473,25 metros, a ponte Anji Khad é uma das duas altas ferrovias do mundo, junto com a ponte Chenab em Kauri, que detém o maior título de ponte ferroviária do mundo com 359 metros acima do leito do rio, 35 Medidores acima da Torre Eiffel de Paris.