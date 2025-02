O presidente dos EUA, Donald Trump, disse em um estudo oval que os cidadãos dos EUA enviariam condenados pelos piores crimes em Salvador ou em outros países, se for legal.

O prisioneiro de terroristas Guantánamo recebe os migrantes excluídos dos Estados Unidos. Os primeiros vôos dos EUA chegaram ao Golfo Guantánamo, onde a base naval dos EUA está pronta para sediar. Por enquanto, apenas 120 estão disponíveis, mas Donald Trump chegará a 30.000.

Para a notória prisão, aberta em 2002 pelo presidente George W. Bush na guerra contra o terror após os ataques de 11 de setembro, a chegada dos migrantes é uma mudança na pele com novos problemas legais. Se ele até agora foi acusado de ser a sede da tortura e violações dos direitos humanos, a situação permanece igualmente complexa com os migrantes.

Os advogados do Ministério da Segurança Nacional e do Pentágono ainda não determinaram se a transferência é legal. Nem o nó das leis a serem utilizados não foi dissolvido: nos centros de detenção americanos, a lei dos EUA se aplica em outros lugares – como no caso de Guantánamo – não está claro. Assim como não está claro se os migrantes terão acesso a serviços legais e sociais.

Os primeiros vôos chegarão a Gitmo, enquanto Marco Rubio levanta um acordo importante em sua primeira visita ao exterior. Salvador concordou em receber “migrantes ilegais violentos de todos os países”, incluindo criminosos americanos, em troca de dinheiro. O gesto “extraordinário” disse que o ministro das Relações Exteriores dos EUA está satisfeito. Embora seja uma proposta atraente no contexto de uma linha dura contra a imigração iniciada por Donald Trump, ainda não está claro se a Casa Branca aceitará, já que a lei proíbe deportar cidadãos americanos, sejam eles na prisão ou não. O próprio Rubio admitiu que viu problemas “aparentes” nos cidadãos americanos forçados. “Oferecemos aos Estados Unidos a oportunidade de entrar em parte de seu sistema penitenciário”, disse o presidente Salvador Nayib Bukele. A “Comissão pediu” para adotar criminosos “é relativamente baixa para os EUA, mas é significativa para nós porque criaria” todo o nosso sistema de prisões sustentáveis ​​”, acrescentou Bukele e Aplause Elon Muska.

Os migrantes condenados a Salvador seriam hospedados no notório Centro de Terroristas (CECOT), uma das maiores prisões máximas de segurança do mundo. A prisão foi construída no final de 2022 como parte da batalha contra as gangues. Atualmente, 14.500 prisioneiros estão hospedando, mas sua capacidade é de 40.000 pessoas. O tratamento de prisioneiros em Cecot, onde dezenas de prisioneiros estão em células sem uma janela, dificilmente são criticados por grupos como defesa dos direitos que consideram práticas realizadas em uma prisão notória como abuso. No entanto, a popularidade de Bukele é a mais alta. A lei dos EUA que foi muito apreciada por transformar seu país em um destino para surfar e bitcoins, presidente Salvador, porque em 2019 ele assumiu o poder, usou uma linha dura contra a violência e nas eleições em fevereiro passado foi eleito com mais de 84% preferências.

