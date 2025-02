PO ministro de Rime, Narendra Modi, iniciou a série de interações bilaterais ao se reunir com o diretor de inteligência nacional dos Estados Unidos, Tulsi Gabbard, na quinta -feira (13 de fevereiro de 2025).

O primeiro -ministro Narendra Modi chegou a Washington em uma visita de dois dias para realizar conversas de alto risco com o presidente Donald Trump. O primeiro -ministro será organizado pelo Presidente dos Estados Unidos no que seria as primeiras conversas bilaterais entre os dois líderes depois que Trump assumiu a presidência para um segundo mandato no mês passado.

Com a política tarifária de Trump que envia ondas de choque em todo o mundo, é provável que a principal prioridade do primeiro -ministro Modi seja evitar qualquer ação comercial punitiva de Washington contra a Índia.

