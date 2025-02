O principal promotor da DC renuncia à medida que a EPA busca uma investigação criminal do financiamento climático de Biden

O melhor promotor criminal do Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia, Denise Cheung, renunciou na terça -feira, depois que uma diretiva relatada para lançar uma investigação sobre o financiamento da Agência de Proteção Ambiental (EPA) aprovada pelo governo Biden.

De acordo com relatórios da mídiaCheung disse que a investigação é prematura em uma carta ao promotor interino dos Estados Unidos, Ed Martin, a quem o presidente Trump nomeou para cumprir permanentemente o papel apenas um dia antes.

“Fiz um juramento para apoiar e defender a Constituição, e executei esse dever fielmente durante meu mandato, que abordou por meio de inúmeras administrações”, disse Cheung, um funcionário do Departamento de Justiça de 25 anos (DOJ), sua partida .

Ela incentivou os colegas a “cumprir seu compromisso de buscar justiça sem medo ou preconceito”.

Martin ordenou que Cheung investigasse o financiamento de US $ 20 bilhões da administração de Biden de oito instituições sem fins lucrativos encarregadas de distribuir o dinheiro aos projetos destinados a mitigar as mudanças climáticas, De acordo com a CNN.

O mandato foi transmitido de Emil Bove, vice -procurador -geral interino do Departamento de Justiça que também estimulou a controvérsia depois de ordenar recentemente os advogados de Manhattan a deixar seu caso contra o prefeito de Nova York, Eric Adams (D). Essa ordem também levou a alto perfil dos promotores federais.

O administrador da EPA, Lee Zeldin, criticou constantemente o que descreve como “apressado” fundos de organizações climáticas e disse que procuraria arrecadar fundos dispersos sob um programa de subsídios ambientais de US $ 20 bilhões na semana passada, juntamente com o Departamento de Justiça.

“Vamos revisar todos os centavos que deixaram a porta. Vou encaminhar esse problema ao escritório do inspetor -geral e também trabalharei com o Departamento de Justiça”, disse Zeldin.

Quando perguntado sobre a renúncia de Cheung na terça -feira, ele enviou todas as perguntas sobre seu departamento ao Departamento de Justiça.

Cheung é o último funcionário do Departamento de Justiça de Alto Ranking a anunciar sua saída da agência sob o governo Trump.

Rachel Frazin e Zack Budryk contribuíram Para esta publicação.

Fonte