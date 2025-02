O problema de Pabowo leva Gerindra nas eleições presidenciais de 2029: se não funcionar, tenho vergonha

Sentul, vivo – O presidente Pabowo Subriasdo respondeu à aplicação dos quadros de Gerindra de que eles queriam retornar para nomeá -lo como candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais de 2029.

O pedido surgiu dos resultados da extraordinária decisão do Congresso do Partido Gerindra (KLB), cujo conteúdo pediu a Pabowo Subianto que fosse nomeado novamente como presidente da República da Indonésia no segundo período de 2029

De acordo com Pabowo, o pedido de Gerindra foi realmente estranho. Porque, serviu apenas mais de 100 dias como presidente da República da Indonésia para o período 2024-2029.

 Presidente Prabowo Subianto no 17º aniversário do Partido Gerindra

“De fato, é realmente estranho, apenas 100 dias de trabalho foram forçados a querer ser indicado (tornar -se presidente em 2029”, disse Pabowo em seu discurso no 17º aniversário do Partido Gerindra no SICC, Sentul, Bogor, Sábado, fevereiro de 1525.

“Mais tarde, há um observador do observador (quem diz) a ambição de Pabowo. Este é um registro de repórter, que eu quero que eu fale mal. O que é isso?”

Pabowo alegou ter concordado com a aplicação dos quadros de Gerindra em retornar a avançar como candidatos à presidência no segundo período. No entanto, eu queria garantir que todos os seus programas fossem realizados com sucesso no primeiro período.

“Se meus programas não tiverem sucesso, não preciso manter meu irmão acordado. Se eu decepcionar a confiança das pessoas, terei vergonha de seguir em frente”, disse Pabowo

Ele jurou desde que a infância queria ver uma grande Indonésia, seus prósperos. “Meu juramento é o mesmo que o meu sênior primeiro, você não precisa ser capaz de ser poder para minha própria grandeza”, disse ele