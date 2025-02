O problema de regular as relações de vida

OUTtarakhand implementou recentemente um Código Civil Uniforme (UCC), que governa vários aspectos da vida civil. Um dos novos aspectos da UCC é que ele requer o registro obrigatório das relações de vida do sexo oposto e criminaliza aqueles que participam de uma coexistência não -regular não matrimonial. Embora algumas das disposições sobre as relações de vida sejam bem intencionais, outras são problemáticas e potencialmente perigosas.

Bem intencionalmente, mas …

As maiores preocupações sobre a coabitação não matrimonial tendem a ser a proteção dos interesses da parte que se torna necessária (devido a cuidados infantis ou outras responsabilidades do lar ou a falta de renda independente, por exemplo), e os direitos das crianças nascidas . para as férias. O UCC é de alguma forma para abordar essas preocupações. Ele declara que as crianças nascidas nas relações vivas serão consideradas legítimas, o que é uma melhoria na posição correta existente pela qual apenas os filhos nascidos através de casamentos vazios ou anuais (onde um casamento ocorre, mas é legalmente inválido) que consideram legítimos. A lei também fornece o remédio legal essencial de manutenção em caso de abandono por um parceiro vivo, embora o abandono nesse contexto permaneça sem definir.

Dois problemas em potencial que podem surgir em torno dessas disposições precisam de consideração. Primeiro, a provisão de manutenção pode fornecer um recurso legal a uma mulher que foi deserta. No entanto, não há provisão para manutenção no final (em oposição ao abandono), e o término de uma relação de vida requer nada mais que uma declaração de rescisão a ser submetida ao Registrador por qualquer uma das partes. Isso está alinhado com a natureza informal e flexível da coabitação não matrimonial, mas levanta seus próprios desafios. Quando um relacionamento de vida termina (sem causa ou escopo para a resposta), uma mulher pode ficar sem recursos legais, apesar de precisar de apoio contínuo. Uma preocupação relacionada é que, como apenas as relações sexuais vivas podem ser registradas, o governo de Uttarakhand deixou as relações entre pessoas da mesma desprotegida.

Segundo, a própria definição de ‘relacionamento vivo’ é nebulosa e excessiva. A partir da proteção das mulheres da lei de violência doméstica, 2005 e da jurisprudência sobre a violência doméstica, a UCC define um “relacionamento vivo” como um relacionamento “na natureza do casamento”. Mas os relacionamentos vivos geralmente não estão na natureza de um casamento. As férias podem não se ver como “casadas com tudo, menos nome”. Da mesma forma, o período de um mês previsto para o registro de um relacionamento que vive na vida parece íntimo relacionamento sexual, em um relacionamento vivo, tende a ser fluido. É provável que essa incompatibilidade legal-social obrigue o registro de relações sexuais que, de fato, sejam casuais e não exijam o tipo de proteção oferecida pela UCC.

O direito à autonomia sexual

Existem problemas mais sérios com essas disposições da UCC. Em Shakti Vahini v. União da Índia (2018), a Suprema Corte reconheceu o direito de um adulto à autonomia sexual positiva, que cobre a liberdade de tomar suas próprias decisões sobre si mesmo e com quem tem interações sexuais. Embora este não seja um direito incondicional (estar sujeito ao consentimento da outra parte, leis sobre decência pública etc.), a essência da lei é que nem o estado nem a família de um adulto podem interferir injustamente com suas escolhas sexuais consensuais consensuais No entanto, estudos mostraram que pais e tutores, por meio de leis legais (por exemplo, o uso indevido das leis de violação) e as formas extralegais (por exemplo, formas de punição social, incluindo violência), geralmente prejudica esse direito. As disposições que regulam as relações vivas têm o potencial de melhorar esse controle dos pais. As disposições da UCC exigem que qualquer registro de relacionamento de vida dentro de um mês após o início. Embora a idade do consentimento sexual na Índia tenha 18 anos, onde qualquer um dos casais no relacionamento de vida é inferior a 21 anos, a UCC estabelece que as informações do relacionamento serão enviadas ao pai/tutor da pessoa. Além de ser uma violação injustificada da lei de adultos à privacidade e autonomia sexual, essa disposição, alertando os pais/tutores a desaprovar as relações entre castas ou inteligentes, em um contexto em que a violência baseada em honra é generalizada, é perigosa.

A lei também intensifica o controle do estado sobre as eleições sexuais das pessoas. A UCC exige que as informações de todas as relações de vida registradas sejam enviadas à polícia local. Esta disposição reflete uma visão de um relacionamento que vive em uma possível complicação da lei e da ordem que requer vigilância do estado. Essa compreensão problemática da lei se reflete ainda mais na criminalização não -financiadora da falta de registro de uma relação de vida por mais de um mês, ou a recusa em registrar um relacionamento de vida após um aviso para fazê -lo do registrador (crimes puníveis por prisão e/ou multas fortes.

Na maioria das jurisdições que permitem ou exigem o registro de coabitação não matrimonial, o objetivo da lei é estender as medidas e salvaguardas do poço disponível dentro de um casamento com coabitação não matrimonial. O UCC Uttarakhand, no entanto, parece conceituar as ‘relações de vida’ como um problema a ser resolvido através da regulamentação. Ao fazer isso, a lei corroe a autonomia sexual e reforça o controle estatal e social das eleições sexuais.

Shraddha Chaudhary, Professora Assistente, Faculdade de Direito, Universidade BML Munjal, Gurgaon