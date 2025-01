O processo de identificação das vítimas do incêndio no Glodok Plaza durou até duas semanas

Jacarta – O Hospital da Polícia Kramat Jati está atualmente encarregado do processo de identificação das vítimas do incêndio em Glodok Plaza, no oeste de Jacarta. O processo de exame, que envolve análise de DNA e verificação de impressões digitais e estrutura dentária, tem duração estimada de uma a duas semanas.

“Na nossa experiência, esse processo geralmente leva de uma a duas semanas se tudo correr bem. No entanto, se houver problemas, repetiremos até que resultados precisos possam ser obtidos. “Este problema geralmente surge porque o estado do corpo é difícil de identificar”, disse o chefe da Polícia Nacional da Sede de Saúde DVI Rodokpol Pusdokkes, Ahmad Fauzi, aos jornalistas no Hospital da Polícia Nacional, sábado, 18 de janeiro de 2024.

 Um saco para cadáveres das vítimas do incêndio no Glodok Plaza chegou ao Hospital da Polícia Nacional

Ahmad Fauzi explicou que o processo de identificação das vítimas do incêndio demorou muito, principalmente na fase do exame de ADN. A equipe forense deve colher amostras de DNA do corpo para análise em laboratório. Assim que o perfil de DNA do corpo for obtido, a equipe também irá compará-lo com amostras de DNA da família da vítima.

“O DNA extraído do corpo será processado em laboratório para obtenção de um perfil. Amostras de DNA da família da vítima também foram examinadas em busca de correspondências. “Esse processo deve ser feito com cuidado para que os resultados sejam precisos”, explicou.

Ahmad Fauzi sublinhou que a velocidade não é a principal prioridade neste processo. Precisão e exatidão são os aspectos mais importantes para garantir que os resultados da identificação sejam verdadeiramente válidos.

“Nesta fiscalização priorizamos precisão e cautela. É claro que queremos trabalhar o mais rápido possível, mas a velocidade não deve prejudicar a precisão. Não deixe que os resultados estejam errados porque você está com pressa. “Pedimos a compreensão e paciência da família”, disse ele.

Além do processo de identificação, o Hospital da Polícia Nacional também presta assistência psicológica aos familiares da vítima que aguardam o resultado da identificação. Esta ajuda visa ajudar as famílias a lidar melhor com situações difíceis.

Este processo de identificação é muito desafiador, especialmente porque a condição dos corpos das vítimas dos incêndios é muitas vezes difícil de reconhecer fisicamente. A equipa da DVI fez todos os esforços para garantir que todas as vítimas pudessem ser identificadas com precisão e de acordo com os dados comparativos obtidos.

O processo de identificação das vítimas do incêndio no Glodok Plaza é um lembrete da importância da colaboração entre a tecnologia forense, a perícia médica e a paciência das famílias das vítimas. A precisão é o principal, mesmo que demore muito.