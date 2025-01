O Programa de Ação do Agente Noturno é real?

Curioso se do FBI O programa de ação do agente noturno é um verdadeiro coisa? A linha de emergência secreta no coração da Netflix O agente noturno Ele intrigou os espectadores, com suas operações de alto risco e suas escuras conspirações do governo. Focado na perigosa viagem de Peter Sutherland, a existência do programa de agentes noturnos no programa deixou muitos se perguntando se ele é baseado em práticas reais do FBI.

Então, vamos descobrir a verdade por trás do programa de ação do Night Agent, suas origens e as inspirações da vida real que moldam a narrativa emocionante do programa.

O programa de agente noturno do FBI é real?

O programa de ação noturna apresentado no The Night Agent não é uma iniciativa real comprovada do FBI.

Enquanto o FBI mantém operações classificadas para agentes secretos, não há evidências de um programa como a série. O programa fictício do programa envolve uma linha de emergência secreta no porão da Casa Branca. Os agentes secretos usam essa linha em situações críticas.

A representação levanta dúvidas sobre programas de vida real semelhantes, mas sua existência é especulativa sem a confirmação do FBI. O conceito de programa de ação noturna no agente noturno pretende envolver o público com um cenário plausível, mas fictício. Como as agências de inteligência são conhecidas por seu sigilo, é difícil confirmar se esse programa existe ou uma vez existiu.

Qual é o programa de ação do agente noturno baseado?

O programa de ação noturna do agente noturno é baseado no romance homônimo de Matthew Quirk.

De acordo com O verdadeiro espião do livroA inspiração do autor para a história veio de conversas com um amigo que trabalhou em um turno noturno classificado para o FBI. Além disso, a Quirk conduziu uma investigação conversando com pessoas do FBI e da CIA para entender os procedimentos de gerenciamento de crises e operações de contra -inteligência. Esse conhecimento influenciou o palco e o enredo do romance, incluindo sua localização na sala de situação da Casa Branca.

Matthew Quirk usou pesquisas factuais e imaginação criativa para elaborar a história, combinando detalhes operacionais reais -mundos com elementos fictícios. Esse método garantiu que o programa representado no romance e a série permaneceu ficcional. Portanto, o enredo do programa e seu material original combinam inspirações autênticas com uma narrativa inventiva, mas não são um reflexo direto das operações do FBI.