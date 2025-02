O programa de alimentos nutricionais gratuitos em Sumenep foi preso

SUMENEP, vivo – O Programa de Alimentos para Nutrição Free (MBG) é o programa superior do Presidente Pabowo Subianto, porque na SUMEP Regency, o programa nacional começou em 13 de janeiro e a partir de 17 de fevereiro de 2025 que parou.

Leia também: Não há permissão, a demonstração de alimentos nutricionais gratuitos em Jayapura será dissolvida pela polícia!

“Recebemos um anúncio no sábado, então, na segunda -feira, não havia mais distribuição para as escolas em Sumleep”, disse Kusniah, diretor da SDN Pandian 1 Sumneep, segunda -feira, 17 de fevereiro de 2025.

De acordo com Kusniah, desde que o programa foi lançado até agora, não houve obstáculos ou eles foram executados sem problemas, ele alegou ser surpreendido com a notificação da rescisão.

Leia também: O governo melhora a qualidade do poço e da educação através de alimentos nutricionais gratuitos.



“Até agora, recebemos muito bem, recebemos alimentos nutricionais gratuitos, mas somos presos assim, isso nos surpreende”, disse Kusniah.

Leia também: Pabowo respondeu à parte que duvidava do programa de alimentos nutricionais gratuitos: o dinheiro está lá!

No anúncio do término da distribuição do programa MBG, disse Kusniah, foi mencionado que o parceiro interrompeu o MBG ‘que, para a existência de dinâmica interna, a distribuição parou até agora incerta.’

Ele espera que o programa possa ser lançado novamente, porque, de acordo com ele, é muito útil para estudantes e estudantes.

Anteriormente, havia 18 escolas ou 2.956 estudantes que haviam recebido o programa no Regency Sumep.

Enquanto isso, o coordenador do MBG Sumeneep, Kholilurrahman, quando ele estava prestes a ser confirmado em relação a esse problema, o telefone celular não estava ativo ou não pôde ser contatado.