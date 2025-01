O programa de alimentos nutricionais gratuitos iniciado por Pabowo é considerado impressionante

Yakarta, vivo – A delegação indonésia conseguiu roubar a atenção no Fórum Econômico Mundial (WEF) 2025. Um dos momentos foi a admiração do Programa de Alimentos para Alimentos Free (MBG) iniciado pelo Presidente Pabowo Subánto.

O elogio foi transmitido pelo fundador e presidente do professor de Wef Klaus Martin Schwab quando ele atuou como convidado de honra na noite da Indonésia, Garden Hall, Moraosani Hotel Schweierhof, recentemente.

Schwab ficou surpreso com o evento preparado pela delegação indonésia. Ele disse que o evento naquela noite não se sentia como uma ‘obrigação’

“O presente neste evento (noite da Indonésia) não é como uma obrigação e uma tarefa para mim, mas é um prazer. A Indonésia é uma das novas próximas estrelas”, disse Schwab na quarta -feira, 29 de janeiro de 2025.

Schwab disse que o evento da noite da Indonésia, não apenas um local de encontro para líderes mundiais, ministros, sentir a riqueza da cultura e a culinária da Indonésia.

No entanto, ele considerou esse evento um fórum para destacar a ambição da economia indonésia. Ele compara a Indonésia como “uma nova estrela que está aumentando” na economia global.

 Programa de alimentos nutritivos gratuitos.

Schwab também expressou sua admiração pela iniciativa do governo indonésio. Um deles é o programa MBG iniciado pelo Presidente Pabowo.

“O que você está fazendo agora, como um programa de alimentos nutritivos, muito impressionante”, continuou Schwab.

“Então, vendo o sucesso deste evento, pode estar atraindo mais investimentos na Indonésia”, disse ele.

Schwab confia no futuro do brilhante futuro econômico da Indonésia e continuará sendo a preocupação do mundo.

“Estou esperando que você se encontre novamente no próximo ano”, disse Schwab.

O evento daquela noite também contou com a sufocação do Ministro das Relações Exteriores, presidente da Câmara de Comércio e Indones Indonésias (Kadin) para 2024-2029 Anindya Bakrie e presidente do Conselho Consultivo de Kadin Indonesio Arsjad Rasjid.

A emoção da noite da Indonésia sentiu no primeiro passo para o local. Naquela época, os convidados foram imediatamente tratados com as tensões de Sasando, realizadas por Ganzerlana e a demonstração da arte de Batik por Erlina Doho. Erlina é uma figura de artista indonésia que vive na Europa.