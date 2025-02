O programa de comédia de Steve Carell HBO pede Danielle Deadwyler

O BAFTA Nomeado, Danielle Deadwyler (Till, a lição de piano) foi usado para um papel principal na próxima série de comédia Steve Carell HBO, que vem dos veteranos produtores de televisão Bill Lawrence (Ted Lasso) e Matt Tars (Scrubs).

Deadwyler representa o papel do chefe do Departamento de Inglês do Liberal Arts College, que também é professor de poesia e escritor publicado. Ela terá um relacionamento instantâneo com o personagem de Carell.

“O programa é uma comédia de câmera única em um campus da universidade, focado no complicado relacionamento de um autor com sua filha”, diz Logline.

Quem está envolvido na comédia sem o título Steve Carell HBO?

A comédia de Steve Carell sem título é produzida pelos veteranos produtores de televisão Bill Lawrence (Ted Lasso) e Matt Tarseses (Scrubs), que também estão escrevendo o primeiro episódio. Além de Carell e Deadwyler, o elenco também incluirá Charly Clive (The Lazarus Project) e Phil Dunster (Ted Lasso). Além de liderar o elenco, Carell também está produzindo Liza Katzer e Jeff Ingold. A série é uma produção da Warner Bros. Television.

Isso marca o último projeto de televisão importante de Carell depois de assinar recentemente para estrelar Tina Fey na série Netflix the Four Seasons. Após sua apresentação icônica como Michael Scott no escritório, Carell conseguiu mostrar suas habilidades no gênero do drama, graças a suas aparições no programa da manhã e ao paciente. Antes de sua próxima comédia da HBO, ele anteriormente levou a curta vida da comédia de comédia da Netflix Work.

