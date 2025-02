O programa de televisão Harry Potter encontra seu vencedor do prêmio Dumbledore no Emmy

John Lithgow está nas negociações finais para interpretar Albus Dumbledore na HBO’s Harry Potter série de televisão.

Atualmente, a HBO está desenvolvendo uma nova série de televisão Harry Potter que vem do escritor e showrunner Francesca Gardiner. Mark Mylod também está anexado ao programa como diretor e produtor executivo.

Por Prazo finalLithgow agora parece estar nas negociações finais para jogar Dumbledore no programa.

A HBO se recusou a confirmar as notícias. Em vez disso, disse a rede em comunicado: “Agradecemos que uma série de alto nível atraia muitos rumores e especulações. À medida que avançamos na pré -produção, apenas confirmaremos os detalhes ao terminar as ofertas.

Lithgow ganhou seis prêmios Emmy ao longo de sua carreira, três dos quais foram para sua apresentação no 3º Rock do Sol, enquanto ele também ganhou por histórias incríveis, Dexter e The Crown. Também foi nomeado para dois Oscar para o mundo de 1982, de acordo com Garp e os termos de afeto de 1983.

Ele também é conhecido por expressar Lord Farquaad em Shrek de 2001 e recentemente estrelou como cardeal Tremblay nos macacos Conclave de 2024 de 1984, interestelar de 2014, contador de 2016, animal de estimação sematares de 2019 e The Moon Moon Murders of 2023, entre outros títulos .

O que mais sabemos sobre o programa HBO Harry Potter?

Outro elenco para a série Harry Potter ainda não foi revelado. Os detalhes específicos da trama permanecem em segredo neste momento, embora se acredite que a série seja uma adaptação “fiel” dos romances de Harry Potter.

Dumbledore foi interpretado por Richard Harris nos dois primeiros filmes de Harry Potter. Harris morreu em 2002, e Michael Gambon o interpretou nos seis filmes restantes. Jude Law, enquanto isso, retratou um jovem Dumbledore nas fantásticas preferências de bestas.

Uma data de estréia para o Harry Potter Show ainda não foi anunciada.