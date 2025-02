O programa MBG em Papu

Yakarta, vivo – A manifestação rejeitou o programa de alimentos nutricionais gratuitos (MBG) iniciado pelo Presidente Pabowo Subianto no centro das atenções, porque ocorreu em várias áreas de Papua, como Jayawijaya, Mountains Papua, Jayapura e até Nabire. A manifestação foi feita por estudantes do ensino médio e escolas profissionais.

Os alunos da escola solicitaram que o programa MBG, que é o principal do Presidente Pabowo, pudesse ser substituído por um programa de educação gratuita.

Membro do Parlamento Indonésio da facção Gerindra do Distrito Eleitoral ou do Distrito Eleitoral de Papua, os comandos de Yan explicaram que o MBG e a educação gratuita obtiveram um orçamento diferente. Segundo DA, o MBG é um programa de promessa de campanha do Presidente Pabowo para o povo da Indonésia. Portanto, o programa MBG não é financiado pelo ABPD, mas é totalmente financiado pelo APBN.

“Em relação às demandas dos estudantes relacionados a escolas gratuitas, isso se estabeleceu na alocação de fundos especiais de autonomia (OTSUS)”, disse Yan Comandos, em seu comunicado citado na terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

Yan disse que, porque foi indicado no gráfico do Artigo 34 Parágrafo (3) (2).

Além disso, ele acrescentou, uma das fontes do orçamento ordenadas na lei de autonomia foi o financiamento da educação na Papua pelo menos 30 %. Anteriormente, a alocação de fundos especiais de autonomia era 80:20. A alocação é de 80 % para a província, 20 % do distrito/cidade.

 Programa de alimentos nutritivos gratuitos, programa de almoço grátis

No entanto, o regulamento foi revisado em 2021 em reversão para 80 % para as regras/cidades e 20 % da província.

Além disso, na revisão, há também a autoridade do regente, prefeito e governador da Papua para fornecer a alocação de fundos especiais de autonomia ao povo nativo da Papua. Ele enfatizou que o distrito médio mais baixo poderia ser de RP140 bilhões por ano, então não havia razão para o regente e o prefeito não atribuí -lo ao campo da educação.

“Ao fornecer subsídios às escolas, para que os estudantes nativos da Papuana possam tomar educação gratuita, variando de escola de PAUD, primária, secundária, secundária/profissional”, explicou Yan.

Yan entendeu as regras da autonomia especial de Papua porque fazia parte do comitê especial. Segundo ele, se o número de alunos em todas as Papua, o orçamento permanece suficiente para os custos gratuitos da educação.

Portanto, espera -se que o OTSU se mova da província para o distrito/cidade com o objetivo da educação e da saúde, pode ser acomodado.

“Então, espero que os estudantes da Papua não sejam causados ​​a realizar manifestações que não são puras devido à sua vontade. No entanto, porque foi montada pelos interesses de certas elites políticas”, disse Yan.

Para ele, o programa MBG como uma forma de atenção adicional de Pabowo para garantir a sobrevivência da Golden Generation Indonésia. Esta é especialmente uma geração de Papua no futuro.

“Portanto, em termos de crescimento dos recursos humanos, eles obtêm uma boa ingestão nutricional, se desenvolvem bem e um dia os recursos humanos desenvolverão suas regiões, seus grupos, suas famílias e eles mesmos”, disse Yan.

Yan também espera que o MBG gratuito e o programa educacional não enfrentem. Ele destacou o oposto da alocação de fundos especiais de autonomia fornecidos pelo governo central até agora pode ser maximizado e pode ser usado no objetivo. Ele disse que deveria ser priorizado mais especificamente para serviços de educação e saúde.

“Espero que essa atividade de demonstração provocativa como essa não continue a surgir e criar opiniões que não são verdadeiras e confundem as pessoas na Papua”, disse Yan.

Além disso, ele disse que estudantes, pais e comunidades da Papua poderiam prestar atenção aos líderes regionais escolhidos para realizar uma educação constantemente livre por meio da Associação Especial de Autonomia. Ele apelou que, se houver regras que dificultam a autonomia e os fundos de saúde e saúde, os representantes do povo são notificados no Parlamento.

“Diga -nos que pedimos ao governo central que revise as regras para facilitar a liberdade ou a liberdade de financiar dois programas estratégicos na Papua da fonte de fundos de autonomia especial”, disse Yan.