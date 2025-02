O programa PPG começa na posição de 2025, o Ministério da Religião prepara uma página de informação especial

Yakarta, vivo – O Ministério da Religião (Kemenag) lançou oficialmente o Programa de Educação Profissional de Professores (PPG) na posição (Daljab) 2025. Este programa foi projetado inclusivo, incluindo professores de Madrasah e professores da educação religiosa islâmica, cristianismo, catolicismo, hinduísmo, budismo , Budismo e Confucianos.

Para facilitar o acesso à informação, o Ministério da Religião fornece uma página especial em “Convidamos os professores a acessar esta página para entender melhor o esquema de implementação do PPG Daljab 2025”, disse o comitê nacional PPG Daljab 2025, Thobib al-Dasyhar recebeu. Por Viva, em Yakarta, em Yakarta, quarta -feira (5/2/2025).

Esta página contém várias informações relacionadas à implementação do PPG Daljab 2025, variando das últimas notícias, requisitos dos participantes, estágios do programa, o sistema de registro e aprendizado de aprendizado baseado no sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS).

 A ilustração do professor é ensinar seus alunos. Unspsash.com/husniati salma.

“Nele, existe um menu de provisão que contém requisitos e critérios dos participantes, bem como os estágios da implementação do PPG Daljab, incluindo um link para o renúncia. Há também um menu do sistema de aprendizado que explica o processo Desde o aprofundamento do material até o teste de competição de estudantes do PPG (UKMPPG) “, disse Thobib, que também atuou como diretor de professores e diretora geral do Ministério da Educação Islâmica do Ministério da Religião da Educação Islâmica.

Atualmente, o LMS ainda está no estágio de conclusão e está programado para começar usado em março de 2025 para a primeira geração. “Também fornecemos um menu de perguntas frequentes que contêm perguntas e respostas para ajudar os possíveis participantes a obter as informações de que precisam”, acrescentou.

Thobib revelou que cerca de 600 mil professores atendidos pelo Ministério da Religião ainda não haviam participado do PPG Daljab. O Ministério da Religião está apontando no final deste programa nos próximos dois anos, com cerca de 260 mil professores após o PPG Daljab este ano, dividido em cinco gerações.

“Para a primeira geração, o processo de re -registro ocorreu de 1 a 7 de fevereiro de 2025. Enquanto aprender através do LMS começará em março próximo”, concluiu.