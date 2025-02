O progresso de todos está ligado ao progresso da Índia: PM Modi para líderes empresariais franceses em Paris

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ouve durante a sessão de encerramento do Fórum Econômico Franco-Indiano em Quai d’Orsay, além do cume da ação de inteligência artificial em Paris, terça-feira, 11 de fevereiro de 2025. Crédito da foto: AP

O primeiro -ministro Narendra Modi convidou as empresas francesas a analisar as imensas oportunidades oferecidas pelo crescimento da Índia e disse que era a “hora certa” investir no país.

Em seu discurso no 14º Fórum do CEO da Índia, em Paris, onde o presidente francês Emmanuel Macron se juntou, Modi apontou a expansão da colaboração econômica e comercial bilateral e o ímpeto que proporcionou a associação estratégica entre os dois países.

Ele destacou o apelo da Índia como um destino de investimento global preferido, com base em uma política estável e em um ecossistema político previsível.

“Deixe -me dizer a todos, este é o momento certo para vir para a Índia. O progresso de todos está ligado ao progresso da Índia”, disse Modi.

“Um exemplo disso foi visto no setor de aviação, quando as empresas indianas fizeram grandes ordens para aviões. E, agora, quando vamos abrir 120 novos aeroportos, você pode imaginar as possibilidades futuras para si mesmo”, disse ele.

Convidando as empresas francesas a se juntarem ao desenvolvimento da Índia Jour France e o talento da Índia se reúne … então, não apenas o cenário comercial, mas também a transformação global.

O primeiro -ministro Modi apontou que a Índia está se tornando o maior centro de diversificação e remoção de destaques, apoiado por uma nova geração de reformas descritas no orçamento do sindicato no início deste mês.

Ele apontou: “A Índia e a França não estão apenas ligadas pelos valores democráticos. A base de nossa amizade é baseada no espírito de profunda confiança, inovação e bem -estar público. Nossa associação não se limita a apenas dois países.

“Estamos cooperando juntos para abordar problemas e desafios globais. Durante minha última visita, havia descrito a Rota 2047 para nossa associação. Depois disso, estamos procurando cooperação de maneira integrante em cada campo”. Ele apontou áreas como aeroespacial, portos, defesa, eletrônicos, produtos lácteos, produtos químicos e bens de consumo onde a cooperação indo-francesa já está em ação.

“Você está muito ciente das mudanças que ocorreram na Índia na última década. Estabelecemos uma política estável e um ecossistema político previsível. Após o caminho de reforma, desempenho e transformação, hoje a Índia é a quinta economia maior no mundo.

“Em breve se tornará a terceira maior economia do mundo. A fábrica de jovens talentos jovens da Índia e o espírito de inovação são nossa identidade no cenário global. Hoje, a Índia está rapidamente se tornando um destino de investimento global preferido”, acrescentou.

Em uma publicação X, Modi disse que o CEO do Fórum da Índia-France desempenha um papel fundamental no fortalecimento dos laços econômicos e na promoção da inovação. “É feliz ver os líderes empresariais de ambas as nações colaborarem e criar novas oportunidades nos principais setores. Isso impulsiona o crescimento, o investimento e garante um futuro melhor para as próximas gerações”.

De acordo com o Ministério das Assuntos Externos (MEA), o fórum reuniu o CEO de um grupo diversificado de empresas de ambas as partes, com foco em setores como defesa, aeroespacial, crítica e tecnologias emergentes, infraestrutura, fabricação avançada, inteligência artificial, vida . Ciências, bem -estar e estilo de vida e comida e hospitalidade.

O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, também se dirigiu ao fórum junto com Jean-Noël Barot, ministro da Europa e Relações Exteriores, Jean-Noël Barot, e o ministro da economia, finanças e soberania industrial e digital da França da França, Eric Lombard,