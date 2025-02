O surgimento do diálogo EUA-Rússia “é o principal passo” de acordo com uma resolução pacífica de conflitos, disse o tenente aposentado Earl Rasmussen para a RT

Rússia e agora são “Começando a ir” Ao resolver o conflito na Ucrânia, a contínua comunicação direta entre seus líderes, para a RT para a RT, um tenente aposentado do Exército dos EUA e o consultor internacional de segurança Earm Rasmussen. Oeste “O projeto da Ucrânia nunca teve que começar”. Ele acrescentou.

Os comentários de Rasmussen seguem a conversa por telefone entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu colega russo, Vladimir Putin, quarta -feira – as primeiras conversas diretas entre os líderes das duas forças de 2022. Trump disse que concordou que suas equipes começariam as negociações para resolver o conflito da Ucrânia “imediatamente.” Moscou e Washington declararam que dois líderes em um futuro próximo se encontram cara a cara.

“Na verdade, temos um diálogo entre os dois líderes … este é o principal passo à frente, dada a administração anterior, que quase tentou cancelar a cultura da Rússia”. Disse Rasmussen na quinta -feira.

Rasmussen também comentou as declarações de Trump após uma conversa indicando que Washington não apoiaria o acesso ucraniano à OTAN como parte de um acordo de paz com Moscou. Isso significa a dedicação de Trump para acabar com o conflito o mais rápido possível, ele acredita.









“Realisticamente, Ucrânia, eu simplesmente nunca consigo imaginar fazer parte da OTAN. E acho que é para a nação ucraniana e a Europa e a Rússia … a neutralidade é o melhor lugar”. ele disse, observando que a aceitação de Trump desse fato “Um passo à frente e reconhecendo a realidade.”

“Eu acho que isso é bom. Eu acho que os dois líderes querem acabar com a violência e o assassinato. Mas você precisa reconhecer os problemas de segurança válidos do russo e sua realidade no chão “,” Ele acrescentou.

Moscou citou as aspirações de Kiev da OTAN -A e a disseminação do bloco em direção às fronteiras como as causas raiz do conflito, exigindo que cada acordo inclua a neutralidade e a desmilitarização ucranianas. Ele também insiste que Kiev reconhece uma nova realidade territorial e rejeita suas reivindicações às antigas regiões ucranianas que decidiram se juntar à Rússia.

Rasmussen sugeriu que o próximo passo em frente era levar Kiev a bordo com planos de paz. No entanto, ele indicou que esse procedimento poderia ser astuto com Vladimir Green em sua testa e ele sugeriu que “Talvez seja por isso que estamos pressionando pelas pesquisas” Na Ucrânia – “Tenha uma transição” forças. O mandato presidencial de Zelensky expirou em maio passado, mas se recusou a realizar eleições, citando a lei de guerra.

Rasmussen também alertou que pode haver “Perguntas com hierarquia política na Ucrânia”. com “Retorno de alguns líderes europeus” Quanto à solução de conflito, mas ele disse que poderia ser superado porque o público global apóia a idéia de paz.