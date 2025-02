O promotor Chile acusa o governo venezuelano de autorizar o assassinato de um oponente militar

O promotor Chile apresentou evidências em um tribunal de que acredita que o ministro do interior venezuelano, Diosdado Cabello, emitiu uma ordem de assassinato do ex -tenente Ronald Ojej no Chile – soldado venezuelano que foi um ano – um ano atrás – um ano Ano – há um ano. , depois de chegar a um acordo com o héctor “El Niño” Guerrero, o principal líder da organização criminosa multinacional venezuelana Tren de Aragua, agora um refugiado.

De acordo com o promotor em Santiago, Cabello emitiu uma ordem para matar em Guerrer e atirou nele em um criminoso conhecido como “Carlos Bobby”, que delegou a execução material do assassinato em “El Turo”, um membro da gangue de Los de Los Piratas, uma franquia local no Chile Tren de Aragu. As autoridades governamentais de Gabriel Boric, que foram presas nos Estados Unidos em 30 de dezembro, já pediram e adquiriram “El Turo”.

Dependendo do que o jornal chileno La Torcera está em detalhes, a testemunha protegida número 7 mencionada na investigação do promotor disse que estava no grupo do WhatsApp “, disse que Carlos Bobby o encomendou para fazer isso para” fazer “para fazer” Fazer o trabalho “bastante” com “complicado” de Make, vestido como um policial investigativo chileno e, portanto, várias funções foram alocadas por esse grupo “.

A testemunha também indicou que o pagamento no Peru foi feito para o concreto do assassinato “Cabello”. A audiência de formalização dos 19 acusados ​​de afiliação à célula de Tren de Araga de Los Piratas, dos quais 16 participaram do assassinato do assassinato, começou cerca de dez dias atrás.

