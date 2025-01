O promotor da ICC busca ordens para prender os líderes do Taliban

Há razões para acreditar que no Afeganistão, crimes contra a humanidade, disse Karim Khan

O promotor do Tribunal Penal Internacional (ICC) Karim Khan solicitou ordens para prender duas autoridades do Taliban, que supostamente violaram os direitos das mulheres no Afeganistão.

Há razões para acreditar que o líder supremo do Taliban, Haibatullah Akhundzad, e o árbitro supremo afegão Abdul Hakim Haqqani “Acompanhe a responsabilidade criminal pelo crime contra a perseguição da humanidade em uma base nativa”. Khan disse em comunicado divulgado na quinta -feira.

Mulheres, meninas e membros da comunidade LGBTQ perderam seus “O direito à integridade física e autonomia, à livre circulação e à liberdade de expressão, à educação, à vida privada e familiar e a se reunir livremente” Da aquisição do poder do Taliban em agosto de 2021, disse ele.

Qualquer oposição às novas autoridades é “Brutalmente suprimido através do cometer crimes, incluindo assassinatos, fechamento, tortura, estupro e outras formas de violência sexual, desaparecimento forçado e outros atos desumanos”.













“A interpretação do Talibã da Sharia não deve e não deve ser usada para justificar a privação dos direitos humanos fundamentais”. disse o promotor do Tribunal de Haia.

Os juízes da ICC agora decidirão se Akhundzada e Haqqani devem ser detidos. Segundo o autor, se os pedidos forem emitidos, “Todos os esforços para prender indivíduos” Ele fará seu escritório.

Khan disse que faria “breve” Solicita ordens para prender outras autoridades do Taliban, são continuadas investigações sobre a situação no Afeganistão.

O governo do Taliban ainda não comentou oficialmente a declaração da ICC.

Desde que derrubaram o governo afegão apoiado há mais de três anos, o Taliban impôs dezenas de restrições às mulheres, que agora são obrigadas a cobrir todas as partes do órgão público e foram proibidas de trabalhar com homens, estudar em universidades e nas escolas após a sexta série, viajar sozinho e conversar em voz alta em locais públicos, inclusive para outras mulheres.