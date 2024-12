O promotor exige indenização de IDR 210 bilhões da louca e rica PIK Helena Lim, mas o juiz condena IDR 900 milhões

Jacarta – O painel de juízes do Tribunal de Corrupção de Jacarta emitiu um veredicto para louco rico Pantai Indah Kapuk ou PIK e proprietária da PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim, foi condenada a cinco anos de prisão em conexão com o caso de corrupção na PT Timah que custou ao estado 300 mil milhões de IDR.

Além da prisão, o juiz também exigiu que Helena Lim pagasse uma indenização de IDR 900 milhões. O dinheiro de reposição deverá ser pago por Helena Lim no prazo de um mês após o processo ter valor permanente ou definitivo.

“A condenação da arguida Helena ao pagamento de uma indemnização de IDR 900 milhões no prazo de 1 mês após esta decisão tem força jurídica permanente”, disse o juiz na sala do tribunal, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024.

O juiz explicou que se Helena não conseguisse pagar o dinheiro da reposição, seus bens seriam confiscados e leiloados.

“Se ele não pagar, seus bens serão confiscados e leiloados pelo Ministério Público para cobrir o dinheiro de reposição, sendo que se o condenado não tiver bens suficientes, será condenado a 1 ano de prisão”, disse o juiz. .

O dinheiro de reposição entregue pelo juiz foi inferior às exigências do Ministério Público (JPU). Anteriormente, o Ministério Público pediu a Helena o pagamento de uma indemnização de 210 mil milhões de euros.

Helena Lim condenada a 5 anos

 Helena Lim testemunha no julgamento de Harvey Moeis

“Condenou a arguida Helena a cinco anos de prisão e a uma multa de 750 milhões de rúpias, com a condição de que, se a multa não for paga, será substituída por uma pena de prisão de seis meses”, disse o juiz no tribunal. do tribunal.

O juiz considerou Helena Lim legalmente culpada de ajudar a cometer corrupção e TPPU (crimes de lavagem de dinheiro) na PT Timah.

“Declarando que a arguida Helena Lim foi legalmente e convincentemente provada culpada da prática do crime de auxílio à corrupção e do crime de branqueamento de capitais, tal como na primeira e segunda acusações primárias do Ministério Público”, continuou o juiz.

A sentença proferida pelo coletivo de juízes a Helena Lim foi inferior à exigência do Ministério Público (JPU). O Ministério Público exige 8 anos de prisão pelo caso de corrupção cometido por Helena Lim.