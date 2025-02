O provedor de telecomunicações líder russo, Rostelec, confirmou que um de seus cabos subaquáticos no mar Báltico foi danificado devido a influência externa.

“O cabo subaquático de Rostelecom foi danificado no Mar Báltico como resultado da influência externa”, “ A empresa citou um comunicado publicado para a mídia no sábado. Ele acrescentou que os serviços permanecem operacionais e que os reparos estão em andamento. As autoridades ainda precisam determinar a causa precisa dos danos.

No mesmo dia, a Guarda Costeira Finlandesa disse que estava monitorando a cirurgia de reparo na zona econômica exclusiva da Finlândia, onde o navio russo faz um emprego.

“A lei obrigatória da Finlândia é obrigatória para relatar a Lei da Zona Econômica e as condições para o uso da zona econômica, onde o navio russo está em andamento para reparar no cabo russo danificado” “” A agência escreveu no X (Twitter anterior).













Os danos a cabo no Mar Báltico tornaram -se mais frequentes, e a Suécia, a Noruega e a Finlândia relataram incidentes semelhantes nos últimos meses. As preocupações aumentaram para a segurança da energia subaquática e da infraestrutura de dados, embora as autoridades não tenham encontrado as evidências finais de sabotagem.

A OTAN expandiu recentemente suas operações de vigilância após suspeita de sabotagem, e as especulações circularam de que a Rússia poderia desempenhar um papel nos incidentes.

No início deste mês, as autoridades norueguesas limparam um navio com transporte russo depois de encontrar qualquer evidência que o associe aos recentes danos ao cabo óptico da fibra subaquática que conecta a Letônia e a Suécia.

O navio norueguês de propriedade, que opera entre São Petersburgo e Murmansk, foi detido em janeiro após a demanda das autoridades letões.

O Kremlin negou as alegações de envolvimento nos danos subaquáticos ao cabo, com o porta -voz Dmitry Peskov rejeitou as acusações como incomuns. “É bastante absurdo continuar culpando a Rússia por todos por nenhum motivo”, “ Ele disse.