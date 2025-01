O próximo evento principal da WWE no sábado à noite: O que esperar da próxima partida?

wwe comemorou seu Evento principal de sábado à noite no Nassau Veterans Memorial Coliseum em Long Island, Nova York, em 14 de dezembro de 2024, e foi um grande sucesso. Informação confirmado O programa atraiu 2,3 ​​milhões de telespectadores na NBC e no Peacock.

O show contou com seis partidas emocionantes, incluindo a campeã mundial feminina Liv Morgan mantendo seu título contra Iyo Sky. A partida de rancor viu Drew McIntyre derrotar Sami Zayn. Enquanto isso, o campeão mundial dos pesos pesados ​​da WWE, Gunther, derrotou Damian Priest e Finn Balor para manter o título.

No evento principal, Cody Rhodes recuperou o WWE Winged Eagle Championship. Derrotou Kevin Owens para manter o título. Após a partida, Owens atacou Rhodes com um piledriver furioso e roubou o título do WWE Winged Eagle, gerando polêmica.

Além do sucesso do evento principal, o show contou com outro momento importante: a final do primeiro Campeonato Feminino dos EUA, Chelsea Green derrotou Michin para se tornar a primeira Campeã Feminina dos EUA. Informação revelou que a WWE recompensou Green por seu crescimento e popularidade no ano passado.

Os dirigentes da WWE estão maravilhados com o progresso de Green e com o número crescente de seguidores. Relatórios recentes sugerem que a WWE tem grandes planos para ela no Main Event do próximo sábado à noite. Acontecerá em 25 de janeiro de 2025 em San Antonio, Texas, no Frost Bank Center.

Evento principal da WWE Saturday Night: relatórios sugerem que a partida entre Chelsea Green e Michin começou

De acordo com o mais recente Informação da WrestleVotes Radio no Backstage Pass, fontes revelaram que a WWE está considerando reservar uma revanche entre o campeão dos Estados Unidos Chelsea Green e Michin para o próximo evento principal de sábado à noite em San Antonio, Texas.

A WWE já começou a construir a rivalidade entre Chelsea Green e Michin. Com a partida agendada para o Main Event do próximo sábado à noite, será emocionante ver quais outras partidas serão adicionadas ao card.