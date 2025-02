O próximo filme de Steven Spielberg atrasou, em todos os lugares, o filme dos diretores perde a data de lançamento

A data de lançamento para Steven SpielbergO próximo grande evento para imagens universais foi adiado.

Spielberg está atualmente trabalhando em um novo filme que há rumores de que é Uvnis. O filme estava originalmente programado para ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 15 de maio de 2026.

Por Prazo finalA Universal chegou ao filme em 12 de junho de 2026.

O próximo filme de todos os lugares de uma só vez, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, conhecido como Daniels, também deve ser lançado em 12 de junho de 2026; No entanto, agora foi removido do calendário da data de lançamento de fotos universais.

“Ouvimos dizer que o desenvolvimento do filme dirigido/escrito de Daniel Kwan e Daniel Scheinert está chegando, ele só precisa de mais”, diz o artigo de Deadline. “Uma nova data em um futuro próximo será anunciado”.

O próximo filme de Spielberg agora compartilha uma data de lançamento com a reinicialização do filme assustador. Os mestres do universo do Amazon MGM Studios são lançados na semana anterior, enquanto a história do Toy 5 da Pixar está programada para chegar aos cinemas em 19 de junho de 2026.

Comparativamente, se o filme tivesse mantido sua data de lançamento em maio de 2026, teria que competir com Vingadores: o dia do juízo final, que sai de 1º de maio, e o Mandalorian e o Grogu, que chega em 22 de maio.

Os detalhes da trama do filme de Spielberg permanecem em segredo neste momento. O elenco inclui Josh O’Connor, Emily Blunt, Colman Domingo, Colin Firth e Eve Hewson. O roteiro vem de David Koepp, enquanto Kristie Macosko Krieger atua como produtora da Amblin Entertainment.

Este será o último projeto de cinema de Spielberg como diretor do Fabelmans de 2022, que foi nomeado para sete Oscar, incluindo o melhor filme, o melhor diretor, a melhor atriz (Michelle Williams) e o melhor ator de elenco (Judd Hirsch).