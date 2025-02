O público antes do monitor KY Tielite Kristiyanto Monitor, também a sessão Razman e Ronald Tannur

Yakarta, vivo – Comissão Judicial ou KY, monitore em detalhes os 9 testes que são executados no momento. Isso foi feito, como um passo para impedir que os juízes viole o Código de Ética e as diretrizes para o comportamento de juízes ou kepph.

Um dos julgamentos monitorados por KY foi relacionado ao caso de suborno dos juízes do Tribunal Distrital de Surabaya contra o Vergory Ronald Tannur Libre. Além disso, KY também supervisionou a audiência antes do julgamento do Secretário Geral do PDIP, Hasto Kristiyanto.

 Público antes do julgamento antes do julgamento do Jristiyanto

“Em relação à tarefa de KY de realizar o monitoramento real que está sendo e será monitorado que existem 9 arquivos”, disse na quinta -feira, 13 de fevereiro, KY Judge Supervision and Investigation Division, Joko Sasmito, citado na quinta -feira, 13 de fevereiro de 2025.

Joko explicou que outros casos que KY monitoraria eram o assédio sexual que envolvia pessoas com deficiência, como réus, a saber Agus Buntung no Tribunal Distrital de Maram. Então, a suposta sessão de difamação no Tribunal Distrital do Norte de Yakarta, que envolve Hotman Paris e Razman Arif Nasuity, também será monitorada.

 Prace! Momento do raciocínio para re -unlerar serang Hotman Paris na sala do tribunal Foto: Captura de tela do Instagram @lambe_turh

“KY também agendou o monitoramento no caso de tiro de um gerente de aluguel e casos de difamação que envolvem dois defensores no norte de Yakarta”, disse Joko.

KY monitorará uma série de testes diretamente porque eles também destacaram o público. O equipamento será exibido diretamente por KY.

De acordo com dados de 2024, KY recebeu 1.202 relatórios e 1.072 cópias e 966 testes de estudo. Então, em janeiro de 2025, KY recebeu 107 relatórios e 75 cópias e 87 pedidos de julgamentos.