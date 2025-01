O público confiável de agosto é alto, indicador: portanto, um grande capital político para Pabowo

Yakarta, vivo – O nível de confiança pública no Gabinete do Procurador -Geral (agosto) é de 79 % com base nos resultados de uma pesquisa com indicadores políticos indonésios publicados na segunda -feira, 27 de janeiro de 2025.

Nos resultados da pesquisa, os indicadores políticos da Indonésia declararam que o escritório do procurador -geral era de 13 % do público que confiava muito e 66 % tinham confiança suficiente.

“Se for adicionado a 79 % do nível de fortuna pública no corpo de Adhyaksa, atualmente liderado pelo procurador -geral St. Burhanuddin”, disse o principal investigador dos indicadores políticos da Indonésia, Burhanuddin Muhtadi, citado na terça -feira 28 , 28 de janeiro, na terça -feira, 28 de janeiro. 2025.

 Pesquisador e diretor executivo da Indonésia Indonésia de Indones, Burhanuddin Muhtadi. Foto: Entre fotos/wahyu putro a

Enquanto o nível de confiança do público na Comissão de Erradicação de Corrupção (KPK) é de 72%, com detalhes de confiança de 8% e 64% acreditam o suficiente.

A seguir, são apresentados os resultados de uma pesquisa com indicadores políticos indonésios:

– Presidente: 26% acredita firmemente, 71% de confiança suficiente e 20% de falta de confiança.

– TNI: 21% acreditam firmemente, 71% têm confiança suficiente e 5% de falta de confiança

– Escritório do Procurador Geral: 13% acredita firmemente, 66% de confiança suficiente e 15 falta de confiança.

– Tribunal Constitucional: 6% de falta de confiança, 69% de confiança suficiente e 16% de falta de confiança.

– Assembléia de ensino das pessoas: 5% acreditam firmemente, 68% de confiança suficiente e 20% de falta de confiança.

– Conselho Representante Regional: 5% acreditam firmemente, 68% falta de confiança e 19% de confiança.

– Comissão de erradicação de corrupção: 8% acreditam firmemente, 64% acreditam e 22% falta de confiança.

– Tribunais: 7% acreditam firmemente, 64% de confiança suficiente e 21% de falta de confiança.

– POLRI: 8% acreditam firmemente, 61% têm confiança suficiente e 26% de falta de confiança.

– A Câmara dos Deputados: 3% acredita firmemente, 64% têm confiança suficiente e 26% de falta de confiança.

– Partidos políticos: 4% acreditam firmemente, 58% têm confiança suficiente e 30% de falta de confiança.

Os indicadores políticos da Indonésia realizaram uma pesquisa no período de 16 a 21 de janeiro de 2025. A amostra da pesquisa foi escolhida através do método de amostragem aleatória de vários estágios de 1.220 entrevistados, consistindo em 49,9 % dos homens e 50,1 % das mulheres.

Enquanto isso, a tolerância aos erros de pesquisa é estimada em aproximadamente 2,9 %, com um nível de confiança de 95 % e suposições simples de amostragem aleatória.

 O presidente Prabowo dirigiu a primeira reunião do gabinete vermelho e branco no palácio Foto: Escritório de Secretaria Presidencial: MUCHLLIS Jr.

Nesta pesquisa, os Indounts políticos da Indonésia declararam que a satisfação do público com o desempenho do Presidente Pabowo Subianto e do Gabinete Vermelho e Branco por 100 dias úteis atingiram 79,3 %.

“Então, este é um grande capital político para o Presidente Pabowo Subánto”, disse Burhanuddin Muhtadi em comunicado à pesquisa.