A grande história O público RFK Jr. Robert F. Kennedy Jr., nomeado para Trump liderar o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de quase 2 bilhões. Dois painéis do Congresso Nesta semana, com os senadores prontos para analisar suas opiniões e várias declarações controversas anteriores. © AP Kennedy aparecerá diante dele Comitê de Finanças do Senado Para uma audiência oficial de confirmação na quarta -feira e você terá uma audiência de cortesia com o Comitê de Saúde do Senado na quinta -feira. Embora seja provável que as perguntas sobre as vacinas dominem: Kennedy é um defensor do reivindicação desacreditada Que as vacinas causam autismo e foi fundador do grupo anti-vacino de defesa da saúde infantil: alguns senadores republicanos provavelmente também buscarão garantias de que tenham direitos anti-aborto suficientemente anti-aborto. Enquanto isso, os defensores a favor e contra Kennedy estão aumentando seus esforços. Um grupo fundado por Vice -presidente Mike Pence Ele lançou um novo anúncio que usa as críticas anteriores ao presidente Trump a Kennedy para argumentar contra sua indicação. Consiste quase em suas imagens inteiras de um vídeo de maio que Trump Cita Kennedy, então um candidato independente da Casa Branca, como uma "planta democrática" e "liberal radical". Uma nova pesquisa compartilhou primeiro com a colina das políticas públicas pesquisadas e encomendadas pela ação do Grupo Progressista 314 constatou que o público amplamente se opõe Nomeação de Kennedy. Apenas 39 % Os entrevistados disseram que o vêem favoravelmente, 48 % dos eleitores disseram que se opõem à sua indicação, enquanto apenas 43 % disseram que o apoiam. Depois de ser informado sobre suas opiniões e declarações anteriores, aqueles que disseram que se opõem à indicação aumentou para 51 %enquanto apenas 41 % disseram que ainda o apoiam. Um total de 61 % Ele disse que eles têm preocupações muito sérias ou algo sério que Kennedy disse "não há vacina segura e eficaz". Até 33 % dos republicanos disseram que têm preocupações muito sérias ou algo graves. Separadamente, Caroline KennedyRFK Jr. Cousin e ex -presidente Kennedy, escreveram uma carta aos senadores na terça -feira, na qual ele se referiu ao seu primo como um "predador" e pediu que eles não o confirmassem. "Eu conheço Bobby toda a minha vida; Nós crescemos juntos. Não é de surpreender que ele mantenha as aves de rapina como animais de estimação, porque ele próprio é um predador. Mas, Kennedy obteve apoio na terça -feira: ex -congressista democrata Patrick Kennedy (Rhode Island). Em um post de Washington carta Para o editor, Patrick elogiou as opiniões de seu primo sobre a política de dependência e disse que não se opõe ao uso de medicamentos. "Representar (Robert F. Kennedy Jr.) tão fundamentalmente oposto à medicina moderna é pouco informada e parece mais calibrada para avançar uma narrativa política do que ajudar aqueles que lutam com o vício", escreveu Patrick. "Na política de dependência, acho que ele é o líder de que precisamos para cumprir esse momento".