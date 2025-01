O Pulitzer Board pede ao tribunal que pause a demanda de Trump contra eles

Os advogados do conselho que recompensaram o Pulitzer Awards pediram a um tribunal estadual na Flórida que interrompa um processo por difamação, que o presidente Trump enviou contra os membros do conselho em 2022, até que Trump não seja mais presidente.

Ao pedir ao tribunal que suspenda o caso, os advogados de defesa se apoiaram fortemente nos argumentos que os advogados de Trump apresentaram em dois casos separados, argumentando que um tribunal estadual não pode constitucionalmente exercer a jurisdição sobre o presidente interino.

Os advogados de defesa indicaram um exemplo do primeiro mandato de Trump, quando ele foi processado por um ex -concorrente em “The Apprentice”, acusando -o de avanços sexuais indesejados. A equipe de Trump argumentou naquela época que, sem estadia, a demanda, que foi resolvida, “interrompe e prejudica” a capacidade “de Trump de baixar suas responsabilidades do artigo II”.

A apresentação de segunda -feira também aponta para um exemplo da semana passada, quando a equipe jurídica de Trump solicitou uma estadia em um caso contra ele e sua empresa de mídia social trazida por ex -investidores.

“Da mesma forma, apenas alguns dias atrás, o demandante reiterou esses pontos em um caso contra ele no Tribunal Estadual de Delaware, argumentando que, porque o litígio interferiria inconstitucionalmente em seus deveres presidenciais” (c) Omomense favorece uma suspensão deste Caso até o final do final do final do presidente do presidente, “para que” o presidente Trump possa dedicar seu tempo e energias aos problemas dos Estados Unidos “, escreveu os advogados do Conselho de Pulitzer em a apresentação.

Usando a própria defesa de Trump contra ele, os advogados de defesa acrescentaram: “Segundo o autor”

“Os réus concordam”, continuaram. “Para evitar tais conflitos constitucionais, o Tribunal deve permanecer neste caso até que o mandato do demandante tenha concluído”.

Trump apresentou a demanda por difamação em questão em 2022 em uma declaração que os membros do conselho da Pulitzer apresentaram, depois de fazer duas críticas independentes que Trump e outros pediram a Pulitzers que tenham sido concedidas por histórias sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016.

O conselho finalmente rejeitou o pedido de Trump para revogar o National 2018 Report Awards, que foram concedidos à equipe do New York Times e Washington Post, dizendo que as revisões concluíram: “Não há ingressos ou detentores, declarações ou declarações em nenhuma das apresentações vencedoras . Eles foram desacreditados por eventos que surgiram mais tarde na conferência dos prêmios.

O processo de Trump, apresentado em um tribunal do condado de Okeechobee, na Flórida, alega que o conselho agiu com verdadeira malícia ao emitir a declaração com o objetivo de prejudicar a reputação de Trump, pedindo uma quantidade especificada de danos.

A colina se comunicou com a equipe jurídica de Trump para uma resposta.

