O Punisher especial MCU em andamento com Jon Bernthal

Uma apresentação especial da Marvel centrada em Frank Castle por Jon Bernthal/Juster Está em processo.

Bernthal interpretou Frank Castle/Punisher na série Demolidor da Netflix. Ele então dirigiu seu próprio show da Marvel Netflix, The Punisher, que funcionou por duas temporadas. Bernthal agora está repetindo seu personagem mais uma vez no Demolidor da Televisão da Marvel: nascido de novo.

Demolidor: Nascido de novo, não será a última vez que os fãs do MCU podem ver Frank, no entanto, já que Brad Winderbaum, da Marvel, anunciou uma apresentação especial da Marvel centrada no Punisher em processo.

O que Brad Winderbaum disse sobre o especial do Punisher?

Falar com Livro de quadrinhosWinderbaum disse: “Esse é um personagem que é muito pessoal para Jon. Ele fez desse personagem um ícone. Ele é, você sabe, acho que posso dizer que ele está trabalhando em uma apresentação especial conosco neste momento nesse personagem. Esse personagem é motivado por muita dor e necessidade de se vingar e justiça, mas é sempre interessante onde sua filosofia é sobre como ela lidou com essa justiça. inflige.

Até agora, a Marvel Studios lançou duas apresentações especiais da Marvel, que são uma série de especiais de televisão independentes que estão dentro do MCU. O primeiro foi o lobisomem à noite, que chegou em outubro de 2022. Isso foi seguido pelo especial do Holiday Guardians of Galaxy, que lançou aproximadamente um mês depois. Ambos estão atualmente disponíveis para transmissão no Disney+.

Os detalhes do enredo para o especial centrado no Punisher permanecem em segredo neste momento.

Demolidor: Nascido de novo, enquanto isso, ele abre oficialmente em 4 de março de 2025. Juntamente com Bernthal, o show é estrelado por Bethel como Benjamin “Dex” Poindexter/Bullseye e Deborah Ann Woll como Karen Page.

