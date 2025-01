O quadro do PDIP, Saeful Bahri, perde intimação no caso de corrupção de Hasto, KPK dá aviso

Jacarta – A Comissão de Erradicação da Corrupção declarou que o quadro do PDIP, Saeful Bahri, estava ausente da convocação de investigadores relacionados com o caso de corrupção de suborno e obstrução de investigações sobre alterações provisórias ou PAW DPR RI para o período 2019-2024. A fiscalização propriamente dita foi realizada pelo Comitê de Erradicação da Corrupção (KPK) na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Sabe-se que no caso de suborno, corrupção e obstrução à investigação do DPR RI PAW existem agora três suspeitos. São eles Harun Masiku (fugitivo), o secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, e o advogado Donny Tri Istiqomah.

“A testemunha em nome de Saeful Bahri não estava presente”, disse a porta-voz do KPK, Tessa Mahardhika, aos repórteres, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Tessa pediu ao ex-condenado no caso DPR RI PAW que cooperasse na intimação relacionada ao caso de corrupção DPR RI PAW. Este pedido foi feito porque o KPK precisava de informações de Saeful Bahri.

“Houve a declaração do investigador de que o interessado cooperaria caso houvesse outra convocação e poderia comparecer imediatamente e não tomar qualquer atitude que pudesse prejudicar o interessado”, frisou.

Anteriormente, a Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) ainda estava investigando exaustivamente o caso de corrupção de suborno e obstrução da investigação de substituição provisória (PAW) da Câmara dos Representantes do RI para o período 2019-2024. Os suspeitos neste caso são o secretário-geral do PDIP, Hasto Kristiyanto, Harun Masiku e Donny Tri Istiqomah.

Agora é a vez do KPK convocar o ex-condenado no caso PAW da Câmara dos Representantes, nomeadamente Saeful Bahri. Saeful Bahri foi convocado para servir como quadro do PDI Perjuangan.

“A Comissão de Erradicação da Corrupção (KPK) agendou um interrogatório de testemunhas sobre o alegado crime de corrupção de suborno para a nomeação de membros do DPR RI para o período 2019-2024 e obstrução da investigação, sendo o suspeito HK”, porta-voz da KPK Tessa Mahardhika disse aos repórteres, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

Tessa explicou que a convocação estava programada para ser realizada no Edifício KPK Red and White, Kuningan, sul de Jacarta.

Saeful Bahri foi interrogado como testemunha junto com Ronald Paul Signal como ex-investigador do KPK. Depois, há também A. Bagus Makkawaru (Chefe da Seção de Votação, Contagem de Votos e Determinação de Resultados Eleitorais da KPU da Indonésia desde 2019) e Agus Mariyanto (Presidente da Comissão Eleitoral Geral de North Musi Rawas para o período 2019-2024) .