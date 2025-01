O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, retorna após susto de concussão contra Penn State

O Notre Dame Fighting Irish estendeu sua excelente forma da temporada em curso no recentemente concluído Orange Bowl, registrando uma vitória por pouco contra o Penn State Nittany Lions. No entanto, a vitória de Notre Dame teve um preço, pois a sua estrela QB Riley Leonard Ele teve que deixar o jogo prematuramente devido a uma lesão. Mas o que realmente aconteceu com o jovem de 22 anos durante o jogo Notre Dame-Penn State?

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre a última lesão de Leonard.

O que aconteceu com o quarterback do Notre Dame, Riley Leonard?

Riley Leonard sofreu uma concussão na vitória de seu time por 24-27 contra o Penn State, forçando o Notre Dame QB a deixar o campo antes do intervalo.

O infeliz incidente ocorreu quando os irlandeses estavam perdendo para os Leões por 10-0. Na tentativa de trazer seu time de volta ao jogo, Leonard fez uma tentativa sólida de conduzir o jogo. No entanto, o adversário defensivo Dvon J-Thomas acabou arruinando o ataque de Leonard ao apresentar um desafio imponente. Riley Leonard, quarterback titular do Notre Dame, caiu no chão e inadvertidamente machucou a cabeça.

O ex-jogador do Duke Blue Devils dirigiu-se à tenda médica para avaliação adicional. Enquanto isso, o técnico Marcus Freeman decidiu colocar Steve Angeli no lugar de Leonard e acabou garantindo os primeiros pontos do seu time com um field goal.

Apesar da lesão, Riley Leonard foi visto se aquecendo após o intervalo, e o quarterback do Notre Dame ainda voltou a campo no terceiro quarto. Molly McGrath da ESPN logo relatou que a equipe havia realizado uma avaliação médica completa de Leonard devido a uma concussão. No entanto, os resultados não mostraram que ele estava em risco.

Freeman também forneceu uma atualização adicional sobre a condição de Leonard, afirmando: “Estou feliz que ele esteja saudável, estou feliz que ele tenha conseguido voltar hoje. Mas ele também estará saudável para o próximo”, segundo notícias esportivas. Então, parece que Leonard aparecerá nos próximos jogos do Notre Dame.