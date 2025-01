O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, vomita contra o estado de Ohio, a atualização de saúde permanece obscura

Atualização de saúde de Riley Leonard chamou a atenção depois de ser visto vômito no banco após o primeiro avanço do Notre Dame no campeonato nacional. A resiliência do astro quarterback rapidamente se tornou um enredo crucial em seu confronto contra o estado de Ohio.

Aqui está o que aconteceu, a atualização da saúde de Riley Leonard, como ele respondeu e o impacto no desempenho de Notre Dame.

O que aconteceu com Riley Leonard durante o jogo Notre Dame-Ohio State?

O quarterback do Notre Dame, Riley Leonard, teve um início chocante no College Football Playoff National Championship contra o Ohio State.

Na investida inicial, Leonard liderou o ataque com nove corridas e três finalizações, culminando em um touchdown de uma jarda. No entanto, quando ele voltou à linha lateral após a viagem, a ESPN informou que Leonard foi visto vomitando, levantando preocupações sobre sua condição (via Arquibancada de South Bend).

O incidente ocorreu após uma corrida de 18 jogadas e 75 jardas que demorou quase 10 minutos no cronômetro. Apesar deste momento perturbador, Leonard voltou ao jogo para a segunda tacada de Notre Dame e continuou a liderar o ataque. Ele mostrou resiliência e compostura, terminando o jogo com 238 jardas de passe, dois touchdowns de passe e outro touchdown corrido. Seu desempenho manteve Notre Dame competitiva contra a forte defesa do estado de Ohio.

Ohio State respondeu rapidamente ao touchdown inicial de Leonard, empatando o jogo na primeira posse de bola. Notre Dame lutou para manter o ímpeto no segundo quarto, permitindo três touchdowns sem resposta, e entrou no intervalo perdendo por 21-7. Apesar dos esforços de Leonard no segundo tempo, incluindo uma recuperação corajosa, Notre Dame acabou ficando aquém, perdendo por 34-23.

A virada do jogo veio no quarto período, quando o técnico Marcus Freeman optou por um field goal nos dias 4 e 9 em vez de tentar um touchdown. Embora esta decisão tenha mantido temporariamente o Notre Dame no jogo, não foi suficiente para superar o déficit. A defesa do estado de Ohio sufocou o jogo de corrida de Notre Dame, limitando as principais jogadas de corrida.