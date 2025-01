O que a Netflix sairá em fevereiro de 2025? Lista de todos os programas de televisão

Os fãs estão curiosos para saber o que Programas de televisão Será Deixando a Netflix À medida que fevereiro se aproxima em alguns dias. Geralmente, é uma rotina mensal para o serviço eliminar os títulos devido a vários fatores, incluindo o vencimento da licença e o mau público. Ele também acrescenta muitas novas séries de televisão à sua coleção. Com apenas alguns dias restantes para fevereiro, os espectadores vêm vendo programas antes de deixar a plataforma oficialmente.

Aqui estão detalhes sobre programas de televisão que não estarão disponíveis em fevereiro de 2025 na Netflix.

Lista de todos os programas de televisão que deixam a Netflix em fevereiro de 2025

A Netflix geralmente informa seus assinantes sobre a exposição que se move dentro de 30 dias antes de se aposentarem, exceto a Sony e a Netflix Originals, que anuncia antecipadamente. À medida que fevereiro se aproxima, os fãs não poderão testemunhar alguns de seus títulos mais amados.

Como a gigante da transmissão não oferece teste gratuito, os usuários devem assinar um plano válido para encaixar sua série favorita. Recentemente, a Netflix aumentou seus preços de assinatura para vários níveis nos Estados Unidos e em outros mercados. Agora, o nível de publicidade é de US $ 7,99/mês, enquanto o nível premium custa US $ 24,99/mês; O plano padrão sem anúncios é de US $ 17,99/mês.

A lista abaixo inclui os originais da Netflix e outros títulos programados para deixar o serviço nos próximos dias (por meio O que há na Netflix?).

1 de fevereiro

Black Money Love (temporada 1 – 164 episódios)

Meu pequeno pônei: amizade é mágica (estações 1-4)

Livro de jogo da prisão (temporada 1)

10 de fevereiro

Cyborg 009: Call of Justice (Série Limitada) – REMOCAL ORIGINAL NETFLIX

Até a vida nos faz parte (temporada 1) – Eliminação original da Netflix

14 de fevereiro

Belas Brothers (temporada 1) – Eliminação original da Netflix

26 de fevereiro

Brooklyn Nine-Nine (temporadas 1-2)

O restante das estações permanecerá e o serviço provavelmente adicionará novas.

28 de fevereiro

Imparável (temporada 1) – eliminação original da Netflix

Além disso, os filmes de várias grandes franquias, como DySwespecable Me e Fast and Furious, também estão prontos para deixar a plataforma.