O que a RFK Jr. disse sobre antidepressivos?

Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.)O recém -nomeado Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos fez declarações controversas sobre antidepressivos. Durante sua audiência de confirmação, ele levantou preocupações sobre os efeitos dos SSRs, atraindo apoio e críticas. Seus comentários causaram um debate entre legisladores e especialistas em saúde, e alguns questionam sua precisão e impacto potencial.

Isso é o que RFK Jr. disse sobre os antidepressivos

Robert F. Kennedy Jr., o recém -confirmado Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, questionou a segurança e a eficácia dos inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRS).

Em sua audiência de confirmação, Kennedy declarou: “Conheço pessoas, incluindo os membros da minha família, que passaram muito pior, ao deixar os ISRS do que deixaram a heroína”. Ele também disse que há uma “tremenda evidência circunstancial” que vincula os SSRIs ao tiroteio na escola durante uma transmissão ao vivo de 2023 com Elon Musk.

Pesquisa de exame nacional de saúde e nutrição relatado que 13,2% dos adultos americanos tomaram antidepressivos entre 2015 e 2018. Os médicos geralmente prescrevem SSRs, como Prozac, Lexapro e Zoloft, para tratar a depressão e a ansiedade. Um estudo da UCLA descobriu que esses medicamentos reduzem significativamente as taxas de suicídio.

As declarações de Kennedy foram desafiadas por especialistas. Keith Humphreys, pesquisador de dependência da Universidade de Stanford, disse à NPR: “Antidepressivos e heroína são encontrados em diferentes universos quando se trata do risco de dependência”. Ele acrescentou: “Nos meus 35 anos no campo do vício, conheci apenas duas ou três pessoas que pensavam que eram viciadas em antidepressivos contra milhares de milhares de heroína e outros opióides”. (através Rádio Pública Nacional)

Durante sua audiência de confirmação, a senadora Tina Smith (D-MN) confrontou Kennedy, afirmando: “Essas declarações que fizeram antidepressivos vinculados com tiroteios na escola reforçam o estigma que as pessoas que sofrem de problemas de saúde mental enfrentam todos os dias todos os dias” Kennedy respondeu: “Senador, você está caracterizando mal minhas declarações”. Smith respondeu: “Estou apenas colocando o que você disse, Sr. Kennedy”. (através Vanity Fair)

Kennedy já havia proposto “bem -estar de fazendas”, onde as pessoas podem se retirar voluntariamente de ISRS e outras drogas. Os detalhes de sua abordagem política para os ISRs ainda são claros.