O que acontece com Adam Ruzek no evento Crossover One Chicago?

Os espectadores estão curiosos para saber se Adam Ruzek, interpretado por Patrick Flueger, morre ou sobrevive no Um Chicago Evento cruzado No episódio, Ruzek persegue um principal suspeito no túnel, que mais tarde foi colapso, que o atingiu com Stella. Eles fazem todo o possível para proteger os passageiros a bordo, enquanto também compartilham uma conversa sobre Trudy Platt e o criminoso escondido antes da briga final. Mas essa situação caótica leva ao desaparecimento de Ruzek? Aqui estão os detalhes.

Adam Ruzek morreu no evento One Chicago Fire, PD e Med Crossover?

Adam Ruzek machuca o braço, mas não morre no evento One Chicago Fire, PD e Med Crossover.

Enquanto Ruzek e Kidd estão presos no trem subterrâneo, seus beaus e burges se preocupam com o paradeiro. Felizmente, Ruzek recebe um sinal para se comunicar com Burgess. Ele o informa sobre ficar preso e que um criminoso se esconde entre eles, a quem ele perseguiu antes e acabou sendo pego devido ao colapso do túnel.

Inicialmente, Ruzek não revela o que está fazendo, alimentando as suspeitas de Kidd, que mais tarde o chamam. Ela o critica por “racionar a intel”, forçando -o a dar detalhes sobre a situação atual. Como Kidd insiste, ele fala sobre o trágico incidente de Trudy, no qual eles atiraram nela e levaram o hospital para entregar. Ele também revela que um criminoso se esconde no trem que poderia arriscar a vida de todos. No entanto, sua atenção logo se desvia para uma criança que exige assistência médica.

Ruzek confronta um homem no trem, usando a mesma roupa que os criminosos, e amarra -o. É revelado que seu nome é Ray, que faz suas melhores tentativas de convencer Ruzek de que ele não é o atirador. Ele pede a um homem que leia o código Morse para enviar seu nome para uma verificação histórica. Embora inicialmente tenha sido demonstrado inocente, mais tarde se sabe que Ray estava mentindo e a mensagem de registro estava relacionada a passageiros feridos.

Depois de descobrir sobre o paradeiro dos criminosos, a equipe de resgate é direcionada a capturá -los, apenas para encontrar Stella Kidd em cativeiro à mão armada. O agressor pede a Ruzek para manter a arma baixa se ele quiser em segurança. Enquanto Stella lidera o ofensor, Ruzzek luta com ele, com outros membros da equipe ajudando -o. Durante a luta, a arma de tiro e o agressor são mortos. No final, Archer pede a Adam que procure atendimento médico imediato para o braço ferido. Burgess se liga a ele no caminho para o hospital.