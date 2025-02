O que acontece com Belle Gibson? Destino explicado

Os espectadores estão ansiosos para conhecer o destino de Belle Gibson na série Netflix Limited, Apple Cider Vinagar, inspirada no livro ‘A mulher que traiu o mundo’. A série fictícia narra Gibson, um guru do bem -estar nas redes sociais, que fingiu seu câncer e ganhou simpatia, ganhando atenção e enganou seus seguidores de seus devotos. Mas quando sua fraude é exposta, de repente está em um problema sério. Então, como termina sua história? Aqui está a resposta.

É isso que acontece com Belle Gibson, de Kaitlyn Dever, em vinagre de maçã

A conclusão mostra que as falsas declarações do câncer de Belle Gibson de Kaitlyn Dever estão finalmente expostas. Nos momentos finais, sua entrevista com 60 minutos da Austrália é apresentada.

O episódio final, intitulado ‘Tape Worm’, avança rapidamente três anos depois que as acusações de câncer de Gibson são tornadas públicas. Para conduzir a entrevista, com relação ao seu golpe de mídia social, ele exige US $ 75.000. Ela enfrenta muitas perguntas do repórter, Tara Brown. No entanto, ele permanece firme em sua declaração de que acreditava ter câncer. Além disso, ele também se recusa a abordar qualquer acusação de fraude de caridade. Para a administração da essência da história real, Dever também carregava um forte suéter de rosa semelhante à vida real Belle Gibson na entrevista de 60 minutos. De acordo com Os temposAtualmente, ele vive em Melbourne, Austrália.

Belle termina em vinagre de maçã?

Não, Belle Gibson não vai para a cadeia.

Nos momentos finais, vemos a Belle Gibson de Dever quebrando a quarta parede para se dirigir ao seu destino. Logo surge um título respondendo à pergunta: “Em 2017, o Tribunal Federal da Austrália considerou Belle Gibson culpado de enganar e …” É reduzido a Gibson para abordar as informações, pedindo à audiência que encontre a resposta para determinar se foi preso ou não. . Em um sotaque australiano, ela brinca: “Você sabe o que? Você pode procurar no Google. suas falsas promessas de caridade O guardião)