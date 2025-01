O que acontece com Brutus em Star Wars: Skeleton Crew?

Muitos estão ansiosos para saber o destino de Brutus (dublado por Fred Tatasciore) em Star Wars: Tripulação de Esqueleto Episódio 7. O episódio, Vamos estar com tantos problemas, apresenta Jod (Jude Law), que inicialmente convence Brutus e sua equipe a confiar nele em relação a Attin. Porém, em uma reviravolta inesperada, ele descobre como entrar no planeta e surpreende a todos com sua traição. Surpreendentemente, ele também ataca a vida de Brutus. Então, Brutus morre ou está vivo?

Aqui estão os detalhes.

Brutus está vivo ou morto em Star Wars: Skeleton Crew?

Brutus provavelmente está morto em Star Wars: Skeleton Crew.

No episódio, Jod faz Brutus e sua equipe acreditarem na existência de Attin, um planeta florestal longe da galáxia maior, operado por droides de serviço e cidadãos responsáveis. Ele faz todo o possível para que entendam a realidade do planeta e que é uma zona de perigo para todos.

No entanto, Brutus e sua equipe têm dificuldade em acreditar nele e tentam prendê-lo na câmara de descompressão. Ele mantém suas afirmações, revelando que o escudo protetor que cerca o planeta é apenas uma ilusão e que se a nave entrar, será destruída.

Quase prestes a perder a vida na câmara de descompressão, Onyx Cinder aparece, fazendo com que Jod perceba como entrar na zona de perigo. Através dele, Jod descobre que para entrar no sistema Attin, eles precisam de uma nave que tenha origem lá. Aproveitando um raio trator, ele tenta se aproximar do barco das crianças.

Wim, Fern, KB e Neel pegam a garra robótica e tentam pegar Brutus. Jod vê isso como uma chance de assumir o controle de sua tripulação. Então, ele faz o impensável. Ele atira em Brutus e ordena que a tripulação contenha as crianças e os prisioneiros enquanto eles se aproximam da atmosfera de Attin. Logo, as crianças não param e lutam para garantir o controle de sua nave de Jod para voltar para casa em segurança.