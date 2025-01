O que acontece com Claire na 7ª temporada de Outlander e nos livros?

Os espectadores estão curiosos para saber se Claire Fraser, interpretada por Catriona Balfe, morre ou sobrevive em estranho Temporada 7. O último episódio intitulado, Escrito com o sangue do meu próprio coração, apresenta a Revolução Americana chegando à importante Batalha de Monmouth. No entanto, em uma reviravolta inesperada, Claire sofre uma tragédia, da qual a recuperação provavelmente parece um pouco impossível. Com o episódio terminando de forma trágica, muitos ficam curiosos para saber se esse é o fim da história de Claire.

Então, aqui estão os detalhes.

Claire morre no episódio 15 da 7ª temporada de Outlander?

O destino de Claire ficou em aberto no final da 7ª temporada de Outlander, episódio 15. Não está claro se ele se recuperará ou morrerá.

O episódio final centra-se principalmente na Batalha de Monmouth, que foi travada entre o Exército Continental e as forças britânicas. Nesta batalha, Claire atua como médica e trata soldados do Exército Continental gravemente feridos. A guerra termina brutalmente para muitos inocentes, um dos quais continua sendo Claire.

Mesmo depois de ser avisado para fugir do campo, ele se recusa a deixar seus pacientes sozinhos. Quando os britânicos e os americanos entram em conflito, ela sofre uma tragédia. Eles atiraram brutalmente em seu abdômen. Jamie chega para ajudá-la. No entanto, ela pede que ele ligue para Denzell para ajudá-la a tratar o ferimento. Embora ela o oriente para ajudá-la, sua sobrevivência parece um pouco difícil.

O que acontece com Claire em Escrito com o Sangue do Meu Coração?

Claire sobrevive em Escrito com o Sangue do Meu Próprio Coração.

Os eventos da série refletem os do livro. Claire leva um tiro, o que leva Jamie a deixar o exército para cuidar dela. Embora suas chances de sobrevivência pareçam mínimas na série, ele sobrevive no livro. Após passar por uma cirurgia, Denny remove a bala. No Capítulo 87, Claire emerge do perigo. Quando ele entra em recuperação, ele se muda para Fraser’s Ridge com Jamie.